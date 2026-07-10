La Russie confirme les discussions avec la Turquie sur le sort des S-400 au milieu de la poussée des F-35

Le Kremlin a confirmé aujourd’hui qu’il était en contact avec la Turquie au sujet du sort des systèmes de défense aérienne S-400 d’Ankara, de fabrication russe. Des rapports ont révélé que la Turquie pourrait bientôt transférer les missiles controversés vers un État du Golfe, sans nom, dans le but de convaincre Washington de lever les sanctions et d’ouvrir la voie au retour d’Ankara au programme F-35.

Interrogé vendredi pour savoir si la Turquie avait demandé l’approbation de la Russie pour ce transfert, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a refusé de commenter le contenu du rapport, mais a confirmé que Moscou discutait de la question avec Ankara.

Le Kremlin commente les contacts avec la Turquie concernant les S-400 et la zone tampon ukrainienne. Selon Dmitri Peskov, la Russie et les États-Unis continuent de maintenir des contacts de niveau opérationnel dans le cadre de leur dialogue bilatéral :https://t.co/hZHvQlfzfw pic.twitter.com/kkXsD17vh5 – TASS (@tassagency_en) 10 juillet 2026

« Je peux dire ici une chose : il s’agit d’une question extrêmement sensible. Cependant, nous avons été en contact avec la partie turque à ce sujet et nous continuerons à maintenir ce contact avec eux sur cette question. »

Les médias turcs rapportent qu’Ankara envisage de transférer ses systèmes S-400 vers un pays du Golfe non précisé, mais le gouvernement turc ne l’a pas confirmé.

« D’après les informations que j’ai recueillies, les S-400 ont été vendus à un pays tiers », a écrit le journaliste Abdulkadir Selvi dans le journal turc. Hurriyet vendredi. « La vente sera annoncée aujourd’hui. Les S-400 vont dans un pays du Golfe. »

Les Émirats arabes unis et le Qatar ont été désignés comme candidats potentiels pour recevoir ces systèmes.

La Turquie annoncera aujourd’hui la vente de ses batteries S-400 aux Émirats arabes unis, afin de lever les restrictions sur la vente de F-35 au pays. – Amit Segal (@AmitSegal) 10 juillet 2026

Lors du sommet de l’OTAN à Ankara en début de semaine, des indications ont semblé indiquer que les États-Unis envisageaient d’assouplir leur position sur la question des F-35 destinés à la Turquie.

« Pourquoi ne ferions-nous pas ça? » Le président américain Trump a répondu lorsqu’on lui a demandé s’il laisserait la Turquie réintégrer le programme. « La Turquie, à bien des égards, s’est montrée beaucoup plus loyale que d’autres pays dont nous pensons qu’ils le seraient. »

Néanmoins, la possession par la Turquie des S-400 reste un point de friction.

La Turquie a été retirée du programme F-35 en 2019 alors qu’elle était un partenaire industriel et prévoyait d’acheter une centaine d’avions après avoir refusé d’abandonner son achat du S-400.

Washington a pris cette décision après que la Turquie a refusé d’abandonner son achat de systèmes S-400, en raison de problèmes de sécurité autour du système de fabrication russe et du F-35. À cette époque, environ 30 F-35A avaient été construits pour la Turquie. La plupart d’entre eux ont ensuite été transférés à l’US Air Force.

Il semble désormais que le président turc Recep Tayyip Erdogan soit prêt à abandonner les S-400 pour retrouver l’accès au programme F-35.

La Turquie a acheté le S-400 en 2017, mais les systèmes auraient passé la majeure partie de leur durée de vie en stockage. Des rapports distincts ont également remis en question les performances de combat du S-400 en service indien lors du conflit indo-pakistanais de l’année dernière.

Du point de vue de la Turquie, retrouver l’accès au F-35 apporterait des avantages militaires et industriels à long terme bien plus importants que le maintien du S-400. Lockheed Martin prévoit que d’ici les années 2030, plus de 600 F-35 seront exploités depuis plus de 10 pays européens, dont deux escadrons de l’US Air Force au Royaume-Uni. La Turquie pourrait bénéficier d’une présence significative d’opérateurs européens et, potentiellement, pourrait rétablir une production locale lucrative de composants du F-35.

Dans le passé, Moscou a déclaré que les obligations contractuelles liées à l’acquisition du S-400 empêchaient sa revente ou son transfert par la Turquie sans autorisation formelle. Cependant, il est désormais également possible que la Russie veuille reprendre les S-400 pour renforcer sa propre défense aérienne, de plus en plus mise à rude épreuve par la guerre en cours en Ukraine. Alors que Kiev intensifie la pression avec des frappes de drones à longue portée et de missiles de croisière contre la Russie, obtenir davantage de S-400 pour la défense intérieure serait également le bienvenu.

Les opérateurs de l’unité spéciale NGU « Groupe Lasar » ont frappé un lanceur de défense aérienne S-400 dans la région de Belgorod à l’aide d’un drone bombardier lourd.

L’opération a été menée conjointement avec le 429e bataillon distinct de drones et le groupement de forces interarmées. pic.twitter.com/FnQp82ZjGc – Défense de l’Ukraine (@DefenceU) 4 mars 2026

En revanche, il y aura encore une certaine résistance à la réadmission de la Turquie au programme F-35. Tout accord de défense majeur avec la Turquie implique une sorte de résistance de la part des législateurs américains.

Outre la question des S-400, les législateurs américains ont toujours été préoccupés par les relations de la Turquie avec la Grèce, ses autres liens avec la Russie et l’Azerbaïdjan (qui comprenaient le déploiement de F-16 dans ce dernier pays), sa conduite dans la guerre civile syrienne et les violations des droits de l’homme. Auparavant, l’opposition de la Turquie à l’adhésion de la Suède à l’OTAN s’est également révélée être un obstacle important.

Le processus visant à réintégrer la Turquie dans le programme F-35 impliquerait une levée des sanctions qui lui sont imposées en vertu du Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA). Pour ce faire, Trump devrait informer officiellement le Congrès que les S-400 ne sont plus opérationnels, que la Turquie ne possède plus aucun de ces systèmes et qu’Ankara s’est engagée à ne pas entretenir de liens de défense similaires avec la Russie à l’avenir. Le Congrès pourrait encore soumettre la question au vote si les législateurs n’étaient toujours pas convaincus que ces conditions soient remplies.

Des signes récents montrent que, sous Trump en particulier, la Turquie a davantage accès à des équipements de défense haut de gamme. Cela reflète des améliorations plus larges dans les relations entre Washington et Ankara, Erdogan recevant fréquemment les éloges du dirigeant américain.

Le mois dernier, des rapports ont révélé que l’administration Trump prévoyait de procéder à la vente de dizaines de moteurs F110 nécessaires pour propulser l’avion de combat turc TF Kaan, malgré une certaine résistance du Congrès. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet ici.

Début 2024, le Département d’État américain a finalement approuvé une éventuelle vente militaire étrangère à la Turquie de 40 nouveaux chasseurs F-16C/D Block 70, pour laquelle Ankara faisait campagne depuis longtemps, ainsi que la mise à niveau de 79 avions existants en configuration F-16V.

Les efforts d’Ankara pour retrouver l’accès aux F-35 sont devenus d’autant plus urgents que la Grèce rivale va de l’avant avec son propre achat approuvé d’avions furtifs. Nous avons exploré comment cette rivalité remodèle les forces aériennes des deux pays dans cet article précédent.

De plus, la Turquie cherche à moderniser sa flotte de chasseurs et, privée du F-35 et alors que les accords sur les F-16 n’avancent que lentement, elle a été obligée de chercher ailleurs pour répondre à ses besoins à court terme en matière de chasseurs. Elle a notamment signé un accord pour 20 avions Eurofighter Typhoon l’année dernière.

Un retour turc au programme F-35 aurait également des implications sur le programme Kaan. Des liens de défense renouvelés avec Washington pourraient faciliter l’accès aux technologies critiques et au soutien pour l’avion à réaction local, tandis que l’acquisition du F-35 réduirait également une partie de l’urgence derrière le Kaan, qui a été accélérée en partie après l’expulsion du programme Joint Strike Fighter. Pour autant, Ankara a toujours présenté le Kaan comme un projet stratégique à long terme destiné à lui donner une capacité de chasse indépendante plutôt que de simplement remplacer le F-35. Il offre également la possibilité d’exporter à des fins lucratives.

Avec les signes les plus forts indiquant qu’Ankara est prête à renoncer à ses S-400, cela représenterait un revirement remarquable par rapport à l’une des décisions d’acquisition de défense les plus importantes de l’histoire récente de la Turquie. Toutefois, la question de savoir si cela sera suffisant pour rouvrir la porte au programme F-35 dépendra en fin de compte autant du Congrès que de la Maison Blanche.