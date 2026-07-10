Les qualifications des transporteurs sont toujours en cours pour quelques pilotes de chasse de la Marine en formation

Les personnes formées pour devenir pilotes d’avions tactiques de l’US Navy peuvent toujours obtenir des qualifications de transporteur dans les avions d’entraînement à réaction T-45 Goshawk, même si ce n’est plus une condition d’obtention du diplôme. S’il y a du temps et de l’espace disponibles, ils peuvent rejoindre les futurs pilotes d’E-2 Hawkeye, ainsi que les étudiants aviateurs étrangers en formation auprès de la Marine, pour lesquels ce programme est cela reste une exigence, du moins pour le moment.

La Marine est séparément en train d’évaluer de nouvelles façons de s’assurer qu’elle peut continuer à fournir une formation clé en matière d’aviation de transport, au moins dans le domaine virtuel, à mesure qu’elle avance dans ses projets de remplacement de sa flotte de T-45. Le prochain avion d’entraînement à réaction du service ne sera même pas tenu d’effectuer une formation de pose et de départ à l’atterrissage sur transporteur.

« Ces photos représentaient 26 étudiants aviateurs navals provenant des pipelines suivants : 17 étudiants E-2, sept étudiants militaires internationaux et deux étudiants en grève », nous a dit pour commencer un porte-parole de la CNATRA. « Les qualifications du transporteur ne sont pas requises pour les étudiants en grève, mais si le temps disponible sur l’avion et sur le pont est disponible, nous sélectionnerons un petit nombre d’étudiants en grève pour participer aux côtés des étudiants militaires E-2 et internationaux. »

« Les qualifications des transporteurs restent une partie intégrante du pipeline de formation E-2 et des étudiants militaires internationaux », ont-ils ajouté.

« La détermination du moment où un étudiant effectue ses qualifications professionnelles dépend de plusieurs facteurs, notamment de la position de l’étudiant dans le pipeline de formation au moment où l’opportunité devient disponible », ont-ils également expliqué lorsqu’on leur a demandé plus de détails. « Plus précisément, le CNATRA et la flotte déterminent qu’un transporteur dispose du temps de pont et des moyens aéronautiques disponibles pour soutenir les opérations de formation, et les Training Air Wings évaluent leurs listes pour déterminer s’il y a des étudiants à la bonne phase de leur formation où une évolution des qualifications du transporteur est appropriée.

Comme indiqué, dans le cadre de l’effort UJTS, la Marine envisage déjà d’acquérir un nouveau avion d’entraînement à réaction pour remplacer directement le T-45, qui ne sera pas nécessaire pour effectuer des posés-décollés sur porte-avions ou une formation similaire appelée Field Carrier Landing Practice (FCLP) dans des installations à terre. Le FCLP, tel qu’il existe actuellement, est structuré de manière à « simuler, autant que possible, les conditions rencontrées lors des opérations d’atterrissage des porte-avions », selon la Marine. Historiquement, cela a servi de base à l’obtention de qualifications de transporteur à part entière.

Les qualifications des transporteurs étant déjà éliminées du programme du pipeline de frappe, cela soulève d’autres questions sur ce qu’il adviendra du programme pour les E-2 et les étudiants aviateurs étrangers après le retrait définitif des T-45. Pour la plupart des futurs pilotes d’attaque, le programme actuel signifie déjà qu’ils n’atterriront sur un vrai porte-avions qu’après avoir pris leurs ailes et piloté un avion de première ligne.

« Nous expliquons essentiellement la même exigence sous différents angles. L’UJTS est un ‘système de systèmes’ complet englobant à la fois l’avion physique et les simulateurs avancés », a-t-il ajouté. « De par sa conception, cette approche garantit que la capacité de formation FCLP existe dans l’ensemble du programme, même si la demande de propositions pour le remplacement du T-45 n’oblige pas explicitement le FCLP à atterrir dans l’avion lui-même. Nous sommes actuellement en train de sélectionner les sources pour évaluer comment l’industrie propose de fournir cette capacité à travers le système combiné, (mais) toute discussion concernant les futurs changements du programme CNATRA reste prématurée. «

Depuis des années, la Marine a clairement indiqué qu’elle considérait les progrès dans la formation virtualisée, ainsi que les capacités d’atterrissage automatisé des porte-avions comme Magic Carpet et ses successeurs, comme ayant fondamentalement modifié le paysage de la formation. Le service a également déclaré que l’élimination des exigences de qualification du FCLP et des transporteurs aiderait les étudiants aviateurs à suivre plus rapidement leur formation dans un contexte de pénurie chronique de pilotes. Il y a aussi un argument coût-bénéfice à faire valoir.

« Les qualifications des transporteurs exigent les plus hauts niveaux de concentration, de compétences et de travail d’équipe », a déclaré le capitaine de vaisseau Travis Suggs, officier des opérations de la CNATRA, dans un article d’information officiel de la Marine à propos de la formation dispensée sur le navire. Eisenhower mois dernier. « Regarder nos futurs pilotes et nos étudiants militaires internationaux réussir à attraper le fil à bord du Dwight D. Eisenhower témoigne de la qualité de nos filières de formation, du dévouement de nos instructeurs et de l’immense capacité de l’équipage du navire.

Il reste une fenêtre permettant à la Marine d’adopter potentiellement une approche différente à mesure qu’elle consolide le reste de ses plans de « systèmes de systèmes » UJTS. Le remplacement du T-45 proposé par la Sierra Nevada Corporation (SNC), appelé Freedom jet, est toujours en cours de conception pour être capable de mener une formation FCLP. SNC s’est également associée à Northrop Grumman et General Atomics dans ce cadre.

En outre, on espérait que la suppression de l’exigence de formation FCLP pour le prochain avion d’entraînement à réaction de la Marine contribuerait à ouvrir le champ à davantage de concurrents, y compris ceux basés sur des types destinés à être utilisés à partir de bases terrestres. Cependant, cela n’a pas été le cas. SNC est l’un des deux principaux concurrents encore en lice après le retrait de Boeing le mois dernier. Lockheed Martin, qui s’était associé à Korea Aerospace Industries (KAI), a tiré sa révérence en avril. Une équipe dirigée par Leonardo et Textron est toujours en compétition avec une proposition centrée sur l’avion M-346N. Le jet Freedom et le M-346N sont également des modèles bimoteurs remarquables. Le T-45, ainsi que les propositions de Boeing et Lockheed Martin/KAI, sont tous des modèles monomoteurs.

Il convient de noter ici que les plans UJTS de la Marine évoluent déjà depuis des années en raison des retards répétés du programme, qui a été rendu public pour la première fois en 2020. L’objectif initial était de faire entrer en service opérationnel un remplaçant du T-45 en 2028. La Marine vise désormais à choisir un modèle gagnant l’année prochaine, après quoi il faudra un certain temps pour terminer le développement de l’avion et commencer les livraisons réelles.

Entre-temps, les T-45 vieillissants ont été confrontés à leurs propres difficultés ces dernières années. Cela inclut une série d’épisodes physiologiques de type hypoxie signalés chez les pilotes qui ont conduit au développement d’un nouveau système d’oxygène. Des problèmes de moteur ont également harcelé la flotte. Ces dernières années, il y a eu plusieurs accidents d’autour des palombes, dont certains ont été mortels, en raison de divers facteurs. Le plus récent d’entre eux a eu lieu en mai, mais les individus à bord ont heureusement survécu.

La vision globale de la Marine en matière de formation des futurs aviateurs continue de se consolider, le nouveau jet d’entraînement n’étant qu’un élément. Il reste à voir dans quelle mesure la formation finit par se déplacer dans des espaces virtualisés.