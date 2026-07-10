Un chasseur chinois J-15 vu pour la première fois être lancé depuis un porte-avions avec quatre missiles antinavires

Une image est apparue, apparemment pour la première fois, montrant un chasseur chinois embarqué J-15T se lançant tout en transportant quatre missiles anti-navires. La photo offre l’indication la plus claire à ce jour que la force aéronavale chinoise en évolution rapide est en train de surmonter l’une de ses contraintes opérationnelles de longue date : faire décoller des chasseurs d’attaque lourdement chargés depuis ses sommets plats.

L’image, en haut de cette histoire, montre un J-15T en pleine postcombustion quelques instants avant de quitter le pont du Fujianle premier porte-avions de la Marine de l’Armée populaire de libération (PLAN) équipé de catapultes. Le chasseur est armé de quatre missiles antinavires YJ-83K – le double du nombre précédemment porté par un J-15 – représentant une charge d’armes d’environ 6 400 livres avant de prendre en compte les magasins supplémentaires qui pourraient ne pas être visibles.

Auparavant, en fait, il semblait que la dernière version du J-15T n’avait été vue qu’avec un seul cycle d’entraînement du YJ-83K, alors que l’avion était encore sous forme de prototype.

Le YJ-83K est un missile antinavire subsonique largement utilisé, largement équivalent au Harpoon AGM-84 de fabrication américaine. L’arme guidée par radar et propulsée par un turboréacteur a une portée d’environ 112 milles et est armée d’une ogive hautement explosive et semi-perforante de 360 ​​livres. Le YJ-83K est un missile rasant la mer qui navigue à une altitude de 65 à 100 pieds, avant de redescendre à 16-24 pieds pendant la phase terminale. Plus important encore, chacune de ces armes pèse environ 1 600 livres.

La raison même derrière le développement du J-15T était de maximiser le potentiel des opérations Flanker depuis le Fujianqui est équipé d’un système de lancement électromagnétique d’avions (EMALS), et des transporteurs ultérieurs. En tant que tel, le J-15T se distingue principalement du J-15 original en étant équipé pour les opérations de décollage par catapulte mais de récupération assistée (CATOBAR), ainsi que pour les opérations de décollage court mais de récupération assistée (STOBAR).

Les vidéos fournissent une comparaison entre un lancement de transporteur STOBAR J-15 et un lancement de CATOBAR J-15T depuis le Fujian :

Appareil photo J-15T pour appareil photo J-15 pic.twitter.com/2SrUkIZdU8 – OedoSoldier (@OedoSoldier) 22 septembre 2025

Les deux porte-avions PLAN précédents, le Liaoning et Shandongtous deux utilisent des rampes de décollage de type « saut à ski » pour lancer des avions STOBAR à voilure fixe.

Comme nous l’avons évoqué par le passé, le principal avantage du J-15T est sa capacité à être lancé par catapulte depuis un porte-avions doté d’une charge utile plus lourde en carburant et en armes. Après tout, la cellule Flanker a toujours été capable de transporter des charges impressionnantes de carburant et d’armes, mais cela a été strictement limité lorsqu’il a été configuré pour les opérations STOBAR. C’est quelque chose qui a entravé les opérations des porte-avions de la marine russe, tout autant que celles de la Chine.

Il est également significatif que le J-15T ait commencé à introduire des turboréacteurs à double flux WS-10H de production nationale à la place des moteurs AL-31F de fabrication russe que l’on trouvait auparavant sur les J-15 de production.

Dans le passé, il semble que les charges les plus lourdes vues transportées par les STOBAR J-15 lancés depuis le Liaoning ou Shandong comprenait deux YJ-83K et quatre missiles air-air ou, pour la défense aérienne, quatre missiles air-air à moyenne portée PL-12 et deux missiles air-air à courte portée PL-8B.

Quoi qu’il en soit, le fait que les J-15T soient désormais lancés depuis le porte-avions avec des charges d’armes d’environ 6 400 livres est significatif.

En plus d’augmenter le potentiel anti-expédition du J-15T, la même charge utile pourrait être convertie en carburant supplémentaire ou en d’autres chargements d’armes.

Parmi les autres options d’armes pour l’avion à réaction figurent les missiles air-air à courte portée PL-10 et PL-15, plus avancés. Le J-15T a également été remarqué avec le missile anti-navire à longue portée YJ-15 et avec une nacelle de ravitaillement « copain ». D’autres versions du YJ-83K qui pourraient trouver leur place sur le J-15 incluent le YJ-83KH amélioré, doté d’un chercheur d’imagerie infrarouge et d’une portée étendue.

La capacité du J-15T à décoller depuis un porte-avions équipé d’une catapulte et doté d’une charge utile plus lourde n’a pas seulement un impact sur le potentiel du chasseur d’attaque. Cela se traduira également par les versions J-15 biplaces compatibles avec les transporteurs, destinées à assumer des rôles supplémentaires. Le principal d’entre eux est l’avion de guerre électronique J-15DT, compatible CATOBAR, destiné à jouer un rôle similaire à celui de l’EA-18G Growler de l’US Navy. Avec sa gamme de modules de brouillage externes, le J-15DT doit également lancer (et récupérer) à des poids plus lourds pour tirer le meilleur parti de son potentiel.

Des rumeurs circulent également concernant une version CATOBAR du J-15S biplace, qui pourrait servir de transporteur d’entraînement et/ou de plate-forme de frappe multirôle équivalente au F/A-18F. Là encore, l’EMALS renforcera considérablement ses capacités.

En plus de marquer une nouvelle étape dans l’évolution rapide des capacités de l’aviation porte-avions de la Chine, la nouvelle image suggère que la combinaison du J-15T et du porte-avions équipé d’une catapulte Fujian commence à offrir le genre de performances de lancement entièrement armées que ses transporteurs de saut à ski ont longtemps eu du mal à atteindre.