La Russie est « très probablement » à l’origine des incursions de drones sur des bases américaines en Angleterre, conclut un rapport

Produit par l’Institut international d’études stratégiques (IISS), le rapport a enquêté sur une vague d’incursions de drones à travers l’Europe qui a commencé en août 2024 et a révélé qu’« il est très probable que le Kremlin ait mené une campagne de drones au-dessus de l’Europe ».

« Nous estimons qu’il est probable que des navires liés à la Russie et la « flotte fantôme » aient été utilisés comme plates-formes de lancement/récupération de drones dans le cadre de la guerre non conventionnelle plus large du Kremlin contre l’Europe », ajoute le rapport.

Ce rapport estime qu’il est très probable que le Kremlin ait mené une campagne coordonnée de véhicules aériens inhabités (UAV) au-dessus de l’Europe entre août 2024 et février 2026, couvrant une douzaine de pays de l’OTAN et l’Irlande.

Il est également probable que les navires liés à la Russie et l’ombre… pic.twitter.com/pGRtWRHPtE – Actualités IISS (@IISS_org) 2 juillet 2026

Les incursions de drones au-dessus des bases dont nous avons été les premiers à parler ont été parmi les premières de la vague sur l’Europe étudiée par l’IISS. À peu près à la même époque, des vols ont également eu lieu au-dessus de la base aérienne de Ramstein en Allemagne, note le rapport. Nous avons également couvert ces incidents.

Comme nous l’avions signalé à l’époque, des drones d’origine inconnue ont d’abord été repérés au-dessus de la RAF Lakenheath, puis au-dessus de la RAF Fairford, de la RAF Feltwell et de la RAF Mildenhall.

Le rapport souligne particulièrement l’importance de la RAF Lakenheath, qui se prépare à accueillir des armes nucléaires, un sujet que nous avons déjà abordé.

« Un appel public à l’information a permis de recueillir environ 170 observations, dont environ la moitié ont été jugées crédibles, soit corroborées par de multiples témoins, soit étayées par des images qui ne pouvaient pas être expliquées par le trafic aérien ordinaire. »

« La sécurité opérationnelle semblait sophistiquée », affirme l’IISS. « Les drones sont entrés dans l’espace aérien autour des bases de la RAF à basse altitude avec leurs lumières visibles et sont repartis à des altitudes plus élevées. Les directions d’arrivée et de départ ont varié au cours de la période de l’incident. »

Les rapports de témoins « indiquent que plusieurs types de plates-formes peuvent avoir été impliqués », indique le rapport. « Certaines observations correspondaient à des drones multirotor, d’autres à des plates-formes à voilure fixe. Le bruit de propulsion des drones était incohérent d’un récit à l’autre, certains observateurs décrivant des sons plus typiques des moteurs à essence que des moteurs électriques. »

« Notamment, le Hav Dauphinun navire lié plus tard à un incident de drone en Allemagne en 2025, se trouvait à ce moment-là au Royaume-Uni », ont découvert les enquêteurs.

Ce navire était l’un des nombreux navires exploités par la Russie dans le cadre de sa soi-disant « flotte sombre » de navires sanctionnés, ou liés à la Russie, que le rapport associe de manière très détaillée aux incursions de drones dans toute l’Europe après les incidents dans les bases américaines là-bas. Le rapport décrit ces navires comme « des navires commerciaux liés à la Russie, y compris des pétroliers de la flotte fantôme, des cargos côtiers et des embarcations plus petites ».

L’IISS a suggéré que le drone russe Orlan-10 aurait pu être l’une des plates-formes utilisées lors des incursions.

« Orlan-10, un drone compact et polyvalent en service dans les forces armées russes depuis 2010, a une portée et un profil de charge utile compatibles avec une distance de sécurité contre des cibles côtières et intérieures et s’adapte à l’espace du pont d’un navire commercial de taille moyenne », a déclaré l’IISS.

« Les spécifications commerciales de la plate-forme, y compris celles publiées par les sociétés géospatiales russes utilisant l’Orlan-10 pour des opérations civiles d’enquête aérienne, documentent une portée opérationnelle de 500 kilomètres, une autonomie allant jusqu’à 12 heures et des vitesses de 90 à 130 km/h, des paramètres de performance compatibles avec un lancement maritime à partir d’un navire opérant bien au-delà de la portée de détection visuelle des côtes européennes en question.

De plus, « la puissance de l’Orlan-10 est celle d’un moteur à combustion interne, un détail qui peut être pertinent à la lumière des témoignages d’incidents survenus en novembre 2024 sur la RAF Lakenheath, où le bruit de propulsion a été décrit par certains observateurs comme plus caractéristique des moteurs à essence que des moteurs électriques typiques des drones grand public et à vue à la première personne (FPV). »

En outre, les charges utiles disponibles de l’Orlan-10 « incluent un module d’usurpation de navigation par satellite et un module de surveillance du réseau du Système mondial de communications mobiles ainsi que des capteurs optiques et thermiques, indiquant que la famille Orlan-10 possède une capacité de guerre électronique active ainsi qu’un ISR passif ».

L’Orlan-10 a été largement utilisé comme drone de renseignement, de surveillance et de reconnaissance par la Russie dans sa guerre en cours contre l’Ukraine. Cela dit, son utilisation pour une opération clandestine comme celle-ci semble très étrange. Le rapport le reconnaît de manière critique, affirmant que « l’utilisation de plates-formes de drones russes identifiables comporte un risque d’attribution inhérent ».

« Une hypothèse alternative, et opérationnellement crédible, est que des plates-formes disponibles dans le commerce ou modifiées ont été utilisées précisément pour préserver le déni, y compris des systèmes FPV à longue portée (vue à la première personne), des avions à voilure fixe construits localement ou des drones commerciaux modifiés pour utiliser des communications cellulaires plutôt que radiofréquences (RF) », a ajouté l’IISS.

Le groupe de réflexion reconnaît que son hypothèse de lancement maritime « repose sur une convergence d’opportunités, de capacités démontrées et d’un schéma géographique cohérent – mais aucun gouvernement européen n’a encore publiquement lié un navire de la flotte fantôme spécifique à un incident spécifique, malgré les responsables suggérant en privé qu’ils le pourraient. Le reste de ce rapport traite le lien maritime-UAV comme l’explication la plus plausible de l’endroit et du moment où les incidents se sont produits, tout en reconnaissant que sa confirmation nécessitera des preuves qui ne sont pas encore publiques. «

Ce n’est pas la première fois que la Russie est accusée d’être à l’origine des incursions de drones.

En février 2025, la société basée au Royaume-Uni Le je papier a fait des allégations similaires au cours de son enquête, mais ils ont suggéré que le vol aurait pu être effectué par des agents russes au sol.

Cette enquête a incité certains responsables politiques à demander une enquête plus approfondie.

« Julian Lewis, l’ancien président conservateur du Comité spécial de la Défense a déclaré : ‘Lorsque les autorités américaines et britanniques ont détecté les intrusions de drones dans les deux bases aériennes en novembre dernier, elles ont déclaré que des enquêtes étaient en cours' », a rapporté le média. « ‘Entre-temps, il existe ici des preuves crédibles de la présence possible d’agents liés au GRU près de Lakenheath et de Mildenhall. Je demanderai aux ministres de consolider les conclusions de toutes ces enquêtes et de faire une déclaration aux Communes dès que possible.' »

Tom Tugendhat, l’ancien ministre de la Sécurité, a déclaré Le je papier que les conclusions « exigent une enquête urgente de la part du MOD et des services de renseignement britanniques ».

Pourtant, l’enquête du ministère de la Défense sur les incidents de la RAF Lakenheath s’est conclue sans qu’aucun suspect n’ait été identifié, selon le Enterrer Mercure journal.

Les résultats des enquêtes menées dans les trois autres bases impliquées sont moins clairs.

« Le Royaume-Uni prend la sécurité des bases militaires au sérieux et travaille en étroite collaboration avec ses alliés, ses partenaires chargés de l’application des lois et d’autres autorités pour protéger les personnes, les sites et les capacités de la Défense », nous a déclaré jeudi matin le ministère de la Défense britannique lorsque nous lui avons posé des questions sur les allégations de l’IISS selon lesquelles les Russes étaient probablement à l’origine des incursions de drones et sur leur évaluation de ceux qui les exploitaient.

« Grâce au projet de loi sur les forces armées, nous donnons à notre personnel de défense de plus grands pouvoirs pour vaincre les drones qui menacent nos bases et nous avons investi de manière significative dans les capacités de lutte contre les drones. Nous continuons à renforcer notre capacité à détecter, dissuader et répondre aux menaces potentielles », a ajouté le ministère de la Défense.

Le ministère de la Défense a refusé de fournir plus de détails, affirmant qu’il « ne fait aucun commentaire sur les questions de renseignement ou sur les dispositions spécifiques en matière de sécurité sur les sites de la Défense ».

Nous avons également demandé aux forces aériennes américaines en Europe et en Afrique (USAFE) si les allégations de l’IISS concernant l’implication de la Russie dans ces événements étaient exactes.

« Nous pouvons confirmer qu’une petite activité de systèmes aériens sans pilote a eu lieu sur plusieurs de nos installations au Royaume-Uni en 2024 », nous a déclaré un porte-parole. « Ces événements ont été surveillés et il a été déterminé qu’il n’y avait aucun impact sur le personnel ou les opérations. »

« En raison de la sécurité opérationnelle, nous ne pouvons pas parler des questions de renseignement », a ajouté le porte-parole. « Nous continuons à travailler en étroite collaboration avec nos partenaires britanniques pour garantir la sûreté et la sécurité de nos installations. »

Le commandement a déclaré qu’il travaillait sur une réponse à notre question sur qui était derrière ces incursions, mais qu’il ne serait pas prêt avant les vacances du 4 juillet.

La question des incursions de drones n’est pas propre à l’Europe, comme nous l’avons souvent signalé. Il y a eu de nombreuses incursions dans des installations militaires à travers les États-Unis, y compris certaines près de l’eau, comme la base aérienne de Langley en décembre 2023 qui La zone de guerre a été le premier à signaler. Plus récemment, la base aérienne de Barksdale en Louisiane, qui abrite des bombardiers stratégiques B-52 et des armes nucléaires, a connu une série similaire d’incursions très inquiétantes. Au large de la Californie, des navires de guerre américains ont été envahis sporadiquement pendant plusieurs jours au cours de l’été 2019. Il existe également de nombreux autres exemples et, comme c’est le cas en Europe, on ignore publiquement qui a utilisé ces drones dans tous ces cas.

Le rapport de l’IISS ne traite d’aucun cas en dehors de l’Europe. Cependant, il pointe clairement du doigt la Russie comme responsable des survols de drones qui ont tourmenté l’Europe, y compris les bases américaines en Angleterre et en Allemagne.