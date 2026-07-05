Le F-15EX et Ghost Bat font équipe au-dessus du Pacifique pendant Valiant Shield

Nous avons longuement discuté des arguments convaincants en faveur du nouveau F-15EX Eagle II de l’US Air Force pour servir de « contrôleur de drone » pour le prochain avion de combat collaboratif (CCA) du service. Nous avons maintenant une première chance de voir à quoi cela pourrait ressembler en vrai, avec l’un des combattants opérant aux côtés d’un drone MQ-28 Ghost Bat lors de l’exercice militaire Valiant Shield 26 mené par les États-Unis et qui s’étend actuellement sur la région Indo-Pacifique.

Les premières photos de cette combinaison ont été publiées sur la page Facebook officielle de l’US Pacific Command (PACAF). Ayant pris le contrôle de la mer des Philippines, la PACAF affirme démontrer « l’avenir de l’équipe homme-machine sur le théâtre ». Le commandement ajoute : « Les systèmes sans équipage agissent comme un multiplicateur de force, étendant la portée et l’efficacité des pilotes humains. »

Aucun autre détail sur l’étendue de l’intégration n’a été fourni jusqu’à présent, mais nous avions déjà souligné comment la participation du MQ-28 à son premier exercice multinational de grande force offre une opportunité pour ce type d’activité, dans un environnement de coalition haut de gamme.

L’association du F-15EX et du MQ-28 – tous deux produits Boeing – apparaît régulièrement dans les rendus de l’entreprise, suggérant que l’Eagle II a été réservé pour travailler avec les CCA.

Jetez un œil vers l’avenir.

Grâce aux futures capacités d’association avec et sans pilote du F-15EX, soutenues par un système de cockpit avancé, des réseaux de communication et une configuration biplace, le chasseur supérieur pourrait servir de gestionnaire de combat et coordonner le commandement et le contrôle de tous les domaines. pic.twitter.com/07oRhGdIjV – Boeing Défense (@BoeingDefense) 4 septembre 2025

Dès notre article annonçant que le F-15EX était en préparation, nous avions expliqué en quoi il constituerait une plate-forme idéale pour le contrôle des drones. Les facteurs clés à cet égard incluent son cockpit pour deux personnes, ses écrans de cockpit aux proportions généreuses, sa puissance de traitement, sa mise en réseau, sa facilité d’adaptation et sa longue portée.

« Il y a beaucoup de discussions sur les applications potentielles que nous pourrions avoir pour la banquette arrière (dans le F-15EX). Qu’il s’agisse du type existant de rôle d’opérateur de système d’armes (WSO), de cyberpersonne ou d’ABM (gestionnaire de combat aérien). Toutes ces options sont disponibles, et cela dépend vraiment de ces missions à mesure que nous continuons à nous développer dans le futur. »

Alors que le rôle principal du WSO est de gérer les systèmes d’armes, comme c’est le cas dans le précédent F-15E Strike Eagle, « nous étudions le rôle de la banquette arrière (dans le F-15EX) en termes d’aide à dicter l’espace de combat », a ajouté le major Joshua « Viper » Judy, un WSO affecté au 40e Escadron d’essais en vol, au cours de la même interview.

« Est-ce que cela implique un rôle de commandement et de contrôle (C2), s’agit-il de gestion de bataille, peut-être une combinaison de choses en fonction de la mission définie – nous parlons de faire voler des chasseurs sans pilote là-bas », a poursuivi le major Judy. « L’objectif général de cet avion est d’optimiser à la fois le siège avant et le cockpit arrière pour les missions que nous exécutons, tout en continuant à élargir ces rôles à l’avenir. »

À cette époque, les tests CCA avec le F-15EX n’avaient pas encore commencé, mais le major Judy a souligné que « du point de vue du WSO, avoir cet affichage à grande surface (LAD) et ces écrans personnalisables facilite la synthèse des données par rapport au F-15E avec ses quatre écrans monochromes des années 1980. Avoir cette conscience situationnelle supplémentaire du LAD et être capable de personnaliser les informations qui m’apparaissent est utile dans presque toutes les missions que je peux piloter.

Il y a aussi la pertinence spécifique du F-15EX en tant que contrôleur de drone sur le théâtre indo-pacifique.

Les futurs CCA de l’armée de l’air seront particulièrement nécessaires dans la région Indo-Pacifique, où l’armée de l’air de l’Armée populaire de libération chinoise connaît une croissance rapide en termes de taille et de capacités.

Le général Kenneth Wilsbach, commandant de l’Air Combat Command qui était alors à la tête de la PACAF, a déclaré que l’armée de l’air envisageait « absolument » de déployer des drones CCA à la base aérienne de Kadena au Japon, où ils constitueraient un complément parfait à la flotte de F-15EX colocalisée.

Pendant ce temps, avoir des CCA basés dans d’autres endroits de la région, mais potentiellement toujours contrôlés par des chasseurs F-15EX, « compliquerait l’espace de combat et créerait le chaos pour votre adversaire », a ajouté Wilsbach.

La décision d’établir une présence permanente du F-15EX au Japon reflète également le fait que les capacités spécifiques de l’avion sont considérées comme extrêmement pertinentes dans un éventuel conflit futur avec la Chine.

Une guerre de ce genre verrait également l’armée de l’air s’appuyer fortement sur des opérations menées sur des aérodromes austères. Cela sera mené dans le cadre du concept Agile Combat Employment (ACE), considéré comme fondamental pour la survie dans un futur conflit avec la Chine.

Reflétant cela, Valiant Shield a vu le MQ-28 impliqué dans une opération de validation de principe d’un point d’armement et de ravitaillement avancé (FARP) pour les CCA à Rota, dans les îles Mariannes du Nord. Des photos publiées par l’Air Force montraient le MQ-28 participant aux côtés des avions de recherche et de sauvetage de combat HC-130J Combat King II et HH-60W Jolly Green II de l’Air Force, des membres de la Royal Australian Air Force (RAAF) et de l’unité d’opérations expérimentales basée à Nellis.

Rappelons également que les nouveaux drones CCA de l’Armée de l’Air sont développés de toutes pièces autour de concepts d’opérations distribuées et désagrégées.

L’Armée de l’Air dispose déjà d’unités de test chargées d’explorer la manière d’utiliser les CCA de manière opérationnelle, notamment dans le cadre du concept opérationnel ACE. Ce type d’essais implique désormais également les deux premiers CCA Increment 1 de l’Air Force, le prototype de « drone de combat » YFQ-44 Fury ayant été testé à la base aérienne d’Edwards, en Californie, contribuant ainsi à démontrer comment les CCA peuvent être déployés et maintenus dans des environnements contestés.

Les nouvelles photos montrant le F-15EX et le MQ-28 opérant ensemble dans le cadre d’un exercice multinational majeur sont significatives dans la mesure où elles donnent un aperçu de la manière dont les futures opérations de l’Armée de l’Air associeront des avions de combat avec équipage et des auxiliaires du CCA.

Il reste cependant des questions à ce sujet. Nous manquons d’informations quant à savoir si le F-15EX était connecté au MQ-28 dans Valiant Shield et dans quelle mesure un logiciel d’équipe autonome était utilisé. Il se pourrait qu’ils aient simplement volé en formation pour une séance photo, ou qu’ils aient effectué des tests plus approfondis. Après tout, Valiant Shield est connu pour ses essais de validation de principe de ce type.

Nous ne savons pas non plus si des missions liées aux armes ont été effectuées. Au moins un essai d’armes de bout en bout impliquant le MQ-28 a déjà eu lieu, avec un missile air-air avancé à moyenne portée (AMRAAM) AIM-120 ayant été lancé depuis l’un des drones lors de l’essai Kareela à la base de la RAAF Woomera, en Australie méridionale, à la fin de l’année dernière.

À tout le moins, cette partie de Valiant Shield représente une étape importante par rapport au concept artistique précédent du F-15EX collaborant avec le MQ-28 et vers l’expérimentation opérationnelle.

Le F-15EX est actuellement à un niveau assez élevé, le budget de l’Air Force pour l’exercice 2027 prévoyant un élan massif pour le programme, l’achat prévu s’élevant désormais à 267 avions. Cela survient après que l’avion a excellé dans son programme de tests opérationnels et d’évaluation (DOT&E), comme vous pouvez le lire ici.

Quant au MQ-28, un CCA comme celui-ci serait exactement le genre de système qui pourrait étendre la portée du capteur, le transport d’armes et les options tactiques du F-15EX, y compris via son capteur de recherche et de suivi infrarouge (IRST), vu installé lors du Valiant Shield. Le drone vole en Australie depuis 2021 et la RAAF a reçu huit Ghost Bats dans la configuration de pré-production Block 1.

Boeing construit actuellement le premier d’un lot de neuf drones Block 2 pour la RAAF, qui constituera un tremplin vers la version Block 3 pleinement opérationnelle. L’avion Block 3 aura, entre autres caractéristiques, une envergure et une charge utile accrues. Il disposera également d’une baie d’armes interne pouvant accueillir un seul AMRAAM, deux bombes de petit diamètre (SDB) GBU-39/B ou des magasins de taille équivalente.

Du côté américain du programme, des vols d’essai du MQ-28 ont été effectués au large des côtes du sud de la Californie, depuis la base de l’US Navy à Point Mugu. Boeing explore également activement les ventes potentielles à l’exportation, l’Indo-Pacifique ayant été identifié comme un marché clé.

Si les futurs tests progressent comme prévu, parmi ses différents rôles, le F-15EX pourrait bien devenir un nœud de commandement aéroporté dirigeant plusieurs CCA autonomes, augmentant considérablement la capacité de combat de chaque avion avec équipage et de l’armée de l’air dans son ensemble.