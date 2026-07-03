Le lancement en mer par la Royal Navy du drone Nyan Kamikaze, éprouvé au combat, laisse entrevoir l’avenir « hybride » de la flotte

La Royal Navy britannique a lancé un drone kamikaze, l’effecteur unidirectionnel Nyan, depuis un navire en mer, marquant une étape importante vers l’ambition du Royaume-Uni d’une force navale dite « hybride ». Il ne s’agit là que d’un élément d’une tendance beaucoup plus large vers un recours accru aux plates-formes sans équipage, ce qui a été souligné dans le plan d’investissement de défense tant attendu, dévoilé plus tôt cette semaine.

Lors d’essais récents au large de la côte sud de l’Angleterre, le drone effecteur unidirectionnel Nyan a été lancé depuis le navire d’expérimentation XV. Patrick Blackettune plate-forme utilisée par la Royal Navy comme banc d’essai pour les nouvelles technologies.

Nyan – Le dernier ajout à nos capacités de systèmes aériens sans équipage.

Un effecteur unidirectionnel de construction britannique, désormais éprouvé sur terre et sur mer par la @RoyalNavy et la @BritishArmy.

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L’essai, connu sous le nom d’exercice Neptune Reach, impliquait du personnel du 744e Escadron aéronaval de la Royal Navy, du 26e Royal Artillery de l’armée britannique et de la Royal Air Force.

Dans un communiqué, le député Luke Pollard, ministre de l’état de préparation de la défense et de l’industrie, a déclaré : « La Grande-Bretagne envisage sérieusement la transition vers une marine hybride avec de nouveaux drones puissants au cœur de la Royal Navy. En réunissant l’expertise de l’armée et de la marine pour attaquer des drones depuis un navire en mer, nous accélérons les capacités dont nos forces ont besoin pour garder une longueur d’avance sur nos adversaires. »

Le lanceur de catapulte du Nyan a été installé sur le pont du navire. Les opérateurs ont ensuite programmé le drone pour qu’il se dirige vers une cible spécifique, vers laquelle il s’est dirigé de manière autonome, pendant que le navire était en route.

Développé à partir de 2022, spécifiquement pour la frappe de précision, le Nyan a été conçu et construit par Callen-Lenz, filiale de BAE Systems. Il s’agit d’une plateforme de frappe à faible coût, avec un coût unitaire inférieur à 100 000 £ (132 000 $), selon le fabricant.

Le drone a une envergure d’environ 9,5 pieds et une portée déclarée de plus de 93 miles (150 kilomètres), ce qui signifie qu’il peut toucher des cibles à une plus grande distance que le missile anti-navire Harpoon. Construit principalement en fibre de carbone, le Nyan est propulsé par un petit turboréacteur. La conception du drone et sa construction font référence à une faible observabilité, y compris une tuyère d’échappement furtive, ce qui rend plus difficile la détection et la destruction des défenses aériennes hostiles.

Le drone et le lanceur Nyan ont déjà été largement testés lors d’exercices terrestres. Lors de l’exercice Spring Storm en Estonie cette année, l’armée britannique a utilisé le système pour soutenir les alliés de l’OTAN lors des manœuvres. Par la suite, la Royal Artillery de l’armée britannique a adopté le Nyan pour le service opérationnel.

Avant cela, le Nyan avait fait ses débuts au combat entre les mains des Ukrainiens.

Dans le contexte maritime, les essais de l’exercice Neptune Reach du Patrick Blackett faisaient partie du projet Vantage, plus vaste et à trois services. L’objectif est de tester et de fournir rapidement des effecteurs unidirectionnels pour la Royal Navy.

« Cet essai constitue un pas en avant significatif dans la livraison rapide d’effecteurs maritimes unidirectionnels », a expliqué le lieutenant Cmdr. David Burton, sponsor de la capacité des effecteurs maritimes unidirectionnels auprès de la Royal Navy. « Dans le cadre du projet Vantage, nous prévoyons d’intégrer ces capacités dans la marine hybride, en combinant des plates-formes avec équipage et des systèmes sans équipage pour étendre la portée, augmenter le rythme et améliorer la létalité. »

Le Nyan est déjà en production en quantité, avec plus de 1 000 unités fabriquées jusqu’à présent, selon Matt Foster, PDG de Callen-Lenz.

La Royal Navy a déclaré que les récents essais en mer ouvrent la voie à de nouvelles expérimentations ainsi qu’à un éventuel déploiement futur du Nyan à travers la flotte.

Au-delà de la mission de frappe pour laquelle le Nyan est actuellement équipé, Callen-Lenz a déclaré que le Nyan pourrait être adapté pour transporter d’autres charges utiles, ou potentiellement être amélioré pour une portée ou une endurance accrue.

Il est intéressant de noter que BAE Systems a également souligné la possibilité de poursuivre les essais du Nyan à bord du porte-avions HMS. Reine Elizabeth.

Dans sa dernière Revue de Défense Stratégique, publiée l’année dernière, le ministère britannique de la Défense a décrit comment les projets de force navale hybride affecteraient également les deux porte-avions et leurs escadres aériennes :

« La Royal Navy doit continuer à évoluer vers une flotte plus puissante mais moins chère et plus simple, en développant une combinaison « haut-bas » d’équipements et d’armes qui exploite l’autonomie et l’intégration numérique », indique la revue. « La frappe aérienne est déjà à la pointe des capacités de l’OTAN, mais des progrès beaucoup plus rapides sont nécessaires dans son évolution vers des ailes aériennes hybrides, dans lesquelles les avions de combat avec équipage (F-35B) sont complétés par des plates-formes aériennes collaboratives autonomes et des drones consomptibles à usage unique. Les plans pour les ailes aériennes hybrides devraient également inclure des missiles de précision à longue portée capables d’être tirés depuis le pont du porte-avions. »

Plus tôt cette semaine, le Plan d’investissement de la défense a indiqué que l’effort de développement de l’aile aérienne hybride comprendra des essais de drones à réaction du porte-avions. Les précédents essais de drones à bord des porte-avions britanniques impliquaient le QinetiQ Banshee Jet 80+, un drone cible adapté, lancé depuis le HMS. prince de Galles en 2021. Par la suite, le drone General Atomics Mojave à décollage et atterrissage courts (STOL) a été exploité à partir du même transporteur en 2023, comme vous pouvez le lire ici. Les impressionnantes capacités STOL du Mojave signifiaient qu’aucun système de lancement et de récupération n’était requis pour ces tests.

Au-delà des drones lancés par catapulte comme le Nyan, la Royal Navy a une ambition à plus long terme en matière d’opérations de drones « chat et piège » à bord de ses porte-avions, dans le cadre d’un effort nommé Projet Ark Royal.

En cas de succès, le projet Ark Royal verra les deux porte-avions commencer à exploiter des drones capables d’entreprendre diverses missions, puis de plus en plus lourdes, complexes et performantes. Dans le passé, General Atomics a proposé à la Royal Navy un cinquième membre de sa famille de drones Gambit, capable de transporter des avions, destiné à s’intégrer dans une future escadre aérienne à bord des porte-avions britanniques.

Plus tard, la capacité de décollage entièrement assisté par catapulte mais de récupération arrêtée (CATOBAR) pourrait même ajouter des avions à voilure fixe avec équipage, comme nous l’avons exploré dans le passé.

Bien entendu, le Royaume-Uni n’est pas le seul à avoir ces aspirations, la Chine et la Turquie, notamment, explorant également de plus en plus l’utilisation de drones à bord de navires de guerre amphibies à grand pont et d’autres porte-avions non conventionnels à décollage et atterrissage.

Pour l’heure, le Nyan représente une capacité de frappe assez modeste. Sur la base de sa portée, de ce qui est probablement une ogive relativement petite et de ses performances subsoniques, il est préférable de le comprendre comme une arme de précision tactique à faible coût. Il lui manque la portée et la charge utile des types de capacités de tir de précision à longue portée que les forces armées britanniques cherchent de plus en plus à développer. Cependant, il s’agit d’un moyen abordable d’attaquer des cibles à des distances relativement courtes et pourrait être particulièrement efficace s’il est lancé en grand nombre et à partir de diverses plates-formes. Comme nous l’avons exploré par le passé, la quantité présente ses propres avantages dans ce contexte, et le lancement d’essaims sur des navires ennemis ou des cibles côtières rendrait leur défense très difficile.

Dans le même temps, l’expérience acquise avec le Nyan dans un environnement maritime contribuera à ouvrir la voie à l’introduction de drones plus performants.

À ce titre, le lancement réussi en mer du drone Nyan marque une étape importante dans la transition de la Royal Navy vers une force navale hybride.

Plus généralement, en démontrant la capacité de déployer des drones de frappe autonomes et peu coûteux à partir d’un navire en mouvement, l’essai met en évidence l’engagement du Royaume-Uni à étendre les capacités de frappe de précision et à étendre son utilisation sur des plates-formes sans équipage.

Alors que la Royal Navy continue d’expérimenter des opérations de drones embarqués, y compris des ailes aériennes dotées de systèmes sans équipage, ces types d’actifs sont appelés à jouer un rôle de plus en plus important, complétant les plates-formes traditionnelles et améliorant l’efficacité globale au combat de la flotte.