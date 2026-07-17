L’armée australienne dévoile un Abrams déguisé en char chinois

L’armée australienne a partagé des photos montrant l’un de ses M1A2 Abrams équipé comme plate-forme ennemie de substitution, spécifiquement pour représenter un char de combat principal de l’Armée populaire de libération. Les véhicules destinés à refléter visuellement une plate-forme adverse sont un élément régulier des exercices impliquant une force adverse (OPFOR). Cette représentation reflète également l’importance croissante accordée par l’Australie à la préparation à un conflit de grande ampleur dans l’Indo-Pacifique, ainsi qu’une force de défense australienne qui concentre de plus en plus sa formation et sa structure de forces sur les défis posés par les capacités militaires en expansion rapide de la Chine.

Les photos ont été publiées sur le compte Facebook de l’école des blindés de l’armée australienne. Situé dans la zone militaire de Puckapunyal à Victoria, dans le sud-est de l’Australie, ce centre sert de centre d’excellence de l’armée pour l’entraînement au combat monté et aux véhicules blindés de combat.

Selon l’école, ce char spécifique a été préparé par des soldats de l’escadron B, 3e/4e régiment de cavalerie, dans le cadre de l’élément OPFOR du cours de base des officiers du Royal Australian Armoured Corps (ROBC), qui comprend des évaluations de formation sur le terrain. Le dernier ROBC culminera avec l’exercice Tungsten Forge/Gauntlet Strike, un exercice d’entraînement tactique interarmes et un événement de synthèse pour les officiers subalternes apprenant la guerre mécanisée et le commandement de chars. « Bonne chance aux officiers subalternes alors qu’ils tentent de déjouer un commandant ennemi chevronné », a déclaré l’École des blindés dans la légende accompagnant les photos.

L’aspect le plus évident de la transformation du M1A2 Abrams est son système de camouflage « numérique » de style Armée populaire de libération, avec des blocs proéminents de quatre couleurs – dont le vert vif – par rapport au camouflage standard à trois tons. Le réservoir est également équipé de réservoirs de carburant externes factices à l’arrière de la tourelle. Il s’agit d’une caractéristique commune aux modèles de chars russes et chinois, bien qu’ils soient installés à l’arrière de la coque, ce qui n’est pas possible sur l’Abrams en raison de la sortie d’échappement.

Le résultat final est un Abrams visuellement similaire à un Type 99, le premier char de combat principal de troisième génération produit en série en Chine et le plus important de l’inventaire de l’Armée populaire de libération.

2/3 Plans détaillés du char 🇨🇳PLAGF Type 99A et du ZBD-04A IFV à l’exposition thématique célébrant le 90e anniversaire de la fondation de l’Armée populaire de libération chinoise (Nantong)

(via wb/琴石2022) pic.twitter.com/ei7EUSpGIl – Jésus Romain (@jesusfroman) 12 juin 2024

Il convient également de noter que le côté de la tourelle de l’Abrams semble porter le slogan « Bing Chilling ». Cela devrait être une référence à un mème vidéo dans lequel le lutteur et acteur John Cena est montré en train de dire « crème glacée » en mandarin – des mots qui peuvent être écrits phonétiquement comme « Bing Chilling ».

Dans l’ensemble, l’objectif principal des plates-formes de substitution comme celles-ci est de reproduire l’apparence visuelle des véhicules adverses potentiels, et non leurs capacités ou configurations exactes. Ces plates-formes de substitution sont conçues comme des remplaçants plutôt que comme des copies individuelles d’équipements étrangers. La mise en service de véhicules visuellement représentatifs lors des exercices OPFOR ajoute une couche supplémentaire de réalisme à l’entraînement, aidant les troupes à pratiquer la reconnaissance de cibles, l’identification de véhicules et d’autres compétences d’observation du champ de bataille dans des conditions plus authentiques.

Il est possible que les Abrams soient en outre équipés de dispositifs d’entraînement conçus pour simuler les capacités de tir et la vulnérabilité de véhicules ennemis spécifiques. Cela peut être fait à l’aide d’outils tels que le système d’engagement laser intégré multiple instrumentable (I-MILES), une aide à la formation basée sur le laser.

Dans le cadre d’un accord d’environ 2,5 milliards de dollars, l’Australie recevra 75 chars Abrams M1A2 SEPv3, ainsi que des véhicules blindés de soutien. Les Abrams sont acquis dans le cadre de la mise à niveau du char de combat principal, officiellement connue sous le nom de LAND 907 Phase 2, et le gouvernement américain a approuvé la vente de ces nouveaux véhicules à l’Australie via les canaux de vente militaires étrangers en 2021. Pendant ce temps, Canberra a accepté de fournir à l’Ukraine 49 de ses anciens chars de combat principaux M1A1 Abrams.

Le M1A2 SEPv3 — ou System Enhancement Program version 3 — a été développé par l’armée américaine pour tenir compte des enseignements tirés des combats dans le cadre de l’opération Iraqi Freedom et représente une avancée majeure par rapport aux précédentes variantes M1A1 (AIM) de l’armée australienne, dont 59 ont été acquises d’occasion auprès de l’armée américaine et du Corps des Marines. Les premiers des nouveaux chars ont été livrés en Australie en 2024.

Le fait que l’Abrams australien soit un véhicule de première ligne, disponible en nombre limité, explique le caractère cosmétique de la version OPFOR. Une fois l’exercice terminé, il peut être rapidement ramené à sa configuration normale.

Cela le distingue des plates-formes ennemies de substitution plus sur mesure, comme celles utilisées par le Centre national d’entraînement de l’armée américaine, par exemple, qui s’appuie sur des véhicules de type M113 et Humvee visuellement modifiés (VISMOD) pour remplacer, entre autres, les T-72 et BTR-90 de fabrication russe.

Il n’est pas clair si l’École des blindés de l’armée australienne a préparé des Abrams supplémentaires comme substituts, mais elle décrit les « véhicules de combat blindés en service » (au pluriel) comme ayant été adaptés. Selon l’ampleur de l’exercice, d’autres candidats pourraient inclure des véhicules de combat d’infanterie chinois ou de l’artillerie automotrice.

Dans le même temps, l’Armée populaire de libération se prépare également à un conflit potentiel en s’entraînant avec des plates-formes de substitution qui représentent un ennemi occidental. Cela fait partie d’un investissement militaire chinois beaucoup plus large dans des répliques et des centres de formation avancée.

Partout où ils sont utilisés, les véhicules de substitution offrent aux centres de formation un moyen rentable de reproduire des équipements militaires étrangers sans acquérir ni entretenir de véritables véhicules alliés ou adversaires. Qu’ils soient élaborés ou plus rudimentaires, les VISMOD offrent un plus grand degré de réalisme visuel, tandis que leurs performances et autres capacités peuvent de plus en plus être simulées numériquement lors des exercices.

Dans le même temps, les plateformes choisies comme substituts offrent également un aperçu des priorités stratégiques et des menaces perçues de l’époque.

Dans ce cas, le « look chinois » d’Abrams reflète la façon dont la posture de défense de l’Australie a considérablement changé ces dernières années pour se préparer à la perspective d’un conflit de grande ampleur dans l’Indo-Pacifique, avec l’expansion des capacités militaires de la Chine comme principal moteur.

Dans son examen stratégique de la défense de 2023 et sa stratégie de défense nationale ultérieure, le gouvernement australien a mis davantage l’accent sur la dissuasion par le déni, les frappes à longue portée et la capacité d’opérer aux côtés des États-Unis et de ses partenaires régionaux.

Alors que Canberra a tendance à éviter d’identifier explicitement Pékin comme un adversaire, la modernisation des forces australiennes – y compris l’acquisition de sous-marins à propulsion nucléaire sous le commandement d’AUKUS, de missiles à longue portée et hypersoniques, ainsi qu’une base renforcée dans le nord – est clairement orientée vers la réponse aux défis posés par l’Armée populaire de libération dans une éventuelle éventualité indo-pacifique. Des exercices de plus en plus réalistes, centrés sur les menaces homologues, comme les chars chinois, en fournissent une preuve supplémentaire.