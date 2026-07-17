L’USS Zumwalt s’apprête à revenir dans la flotte après une mise à niveau longtemps attendue des missiles hypersoniques

L’US Navy attend le destroyer furtif USS Zumwaltavec ses nouveaux lanceurs de missiles hypersoniques à frappe rapide conventionnelle à portée intermédiaire (IRCPS), qui seront officiellement remis en service d’ici septembre. Les travaux de modernisation du navire, qui ont débuté en 2023, accusent un retard d’environ 10 mois. L’un des facteurs ayant contribué à ce retard a été le premier arrêt complet du système d’alimentation intégré (IPS), notoirement complexe, depuis la livraison du navire à la Marine il y a six ans. IPS est une centrale électrique qui fournit d’énormes quantités d’électricité pour propulser le navire et faire fonctionner ses systèmes avancés.

Le Government Accountability Office (GAO), un organisme de surveillance du Congrès, a fourni de nouveaux détails sur les améliorations des missiles hypersoniques pour l’USS. Zumwaltégalement connu sous son numéro de coque DDG-1000, dans un rapport publié aujourd’hui. Les quatre nouveaux tubes de lancement, chacun pouvant accueillir trois missiles IRCPS, remplacent notamment la paire d’origine de systèmes de canons avancés (AGS) de 155 mm du destroyer.

Zumwalt a également reçu d’autres améliorations, notamment une capacité de carburant accrue permettant une autonomie et une endurance accrues, ainsi qu’une maintenance de routine, parallèlement à l’intégration de l’IRCPS. La Marine fait référence à tous ces travaux, collectivement, sous le nom de période de modernisation des chantiers de construction (BYMP).

Les deux autres de la Marine Zumwalt destroyers de classe – l’USS Michael Monsoor (DDG-1001) et le futur USS Lyndon B.Johnson (DDG-1002) – devraient recevoir la même liste complète de modifications. Travailler sur le Lyndon B.Johnson est déjà en cours dans le cadre du processus plus vaste de livraison de ce navire, désormais prévu pour avril 2027. Le service prévoit également à terme d’intégrer l’IRCPS sur le bloc V. Virginie sous-marins de classe.

Le programme IRCPS de la Marine est également mené en étroite coopération avec l’armée américaine. Le missile au cœur de l’IRCPS est le même que celui que l’armée travaille à déployer dans une configuration au sol, qu’elle appelle Dark Eagle.

L’arme elle-même consiste en un propulseur de fusée à plusieurs étages de type missile balistique avec un véhicule hypersonique non motorisé sur le dessus. Le booster amène le véhicule à une vitesse et une altitude optimales, après quoi il est relâché. Après s’être séparé du propulseur, le véhicule glisse le long d’une trajectoire de vol relativement peu profonde dans l’atmosphère terrestre jusqu’à sa cible, manœuvrant en cours de route, parfois de manière erratique. En général, les véhicules hypersoniques boost-glide offrent une combinaison de vitesse, de trajectoire de vol et de maniabilité qui crée des défis distincts pour les forces ennemies. Les véhicules sont difficiles à repérer et à suivre, encore moins à intercepter. Leur vitesse limite le temps dont dispose l’adversaire pour réagir d’une autre manière. La capacité de percer les défenses aériennes ennemies et de frapper rapidement des cibles de très grande valeur, même fugaces, est ce qui rend les armes hypersoniques de ce type attrayantes.

« Au cours de l’année écoulée, les coûts et les délais du premier navire à subir ces travaux (IRCPS et autres mises à niveau), le DDG 1000, se sont dégradés », selon le rapport du GAO. « Les responsables du programme ont indiqué que la principale cause des récents retards était le travail imprévu. »

Comme déjà indiqué, l’une des « sources de travaux imprévus et de retards de la part des responsables du programme est que c’est la première fois que la Marine arrête et redémarre les systèmes clés des navires de classe DDG 1000 », selon le GAO. « Par exemple, des pannes d’équipement dans le système électrique complexe du navire, qui s’apparente à une petite centrale électrique, ont contribué aux retards. »

ZumwaltL’IPS de est un système hybride-électrique qui combine des turbines à gaz et des générateurs électriques. La propulsion hybride n’est pas unique, d’une manière générale, à cette classe de navires, mais la conception du DDG-1000 l’élève à un niveau complètement différent. L’IPS peut générer jusqu’à « environ 78 mégawatts de puissance, soit presque ce qu’un porte-avions à propulsion nucléaire génère », selon la Marine. On dit également qu’il est capable de pomper 58 mégawatts de puissance de réserve même en croisière à 20 nœuds. Ce niveau de production d’énergie est essentiel pour soutenir l’ensemble des capacités avancées du navire, mais il s’accompagne également de complexités qui se sont révélées problématiques au fil des années.

En outre, « les travaux non planifiés répondent au besoin de plus de câbles que prévu dans la conception initiale du projet, car l’entrepreneur a coupé et retiré plus de câbles que prévu de la partie avant du navire pour l’installation du tube de lancement de missile CPS », ajoute le rapport. « Le câblage supplémentaire était nécessaire pour correspondre aux changements apportés à la configuration du navire puisque de nouveaux câbles de construction ont été installés dans le cadre du BYMP. »

Dans l’ensemble, « les responsables du programme ont noté que la Marine avait modifié le contrat BYMP avec Huntington Ingalls en août 2025 pour ajouter 230 000 heures – pour un coût de 20 millions de dollars – pour des travaux imprévus », selon le GAO. « Le programme a indiqué avoir augmenté son estimation de modernisation des trois navires de 1,8 milliard de dollars à au moins 2 milliards de dollars. »

Le GAO indique que la Marine a également souligné que c’est la première fois qu’elle intègre une arme hypersonique sur l’un de ses navires de guerre, et que cela a été une expérience d’apprentissage. Le service affirme qu’il s’efforce de garantir que des enseignements utiles soient intégrés dans les travaux en cours sur Lyndon B.Johnsonainsi que l’USS Michael Monsoorla future disponibilité du BYMP, qui devrait commencer avant la fin de l’année.

Le calendrier de livraison du Lyndon B.Johnson et le calendrier de mise à niveau pour Michael Monsoor sont déjà retardés, comme le montre le graphique du GAO ci-dessous. Les retards ont également repoussé la date cible du premier lancement d’IRCPS à tir réel en mer, une étape qui devrait désormais être franchie l’année prochaine.

La Marine et l’Armée ont effectué plusieurs lancements terrestres dans le cadre d’un plan de tests qui a connu ses propres revers dans le passé.

Le Zumwalt La classe sociale, dans son ensemble, a subi diverses épreuves et tribulations au fil des ans en raison de divers facteurs. Cela inclut des difficultés techniques persistantes avec divers systèmes, notamment le radar principal AN/SPY-3. Depuis des années, des signes indiquent que la Marine pourrait remplacer l’AN/SPY-3 par une version du plus récent AN/SPY-6. Un nombre croissant d’autres navires de la Marine naviguent déjà avec ou sont sur le point de recevoir des variantes AN/SPY-6. Les navires ont également vu d’autres capacités de pointe édulcorées.

Les défis auxquels sont confrontés les Zumwalt Les destroyers de cette classe ont été aggravés par la décision antérieure de réduire les commandes prévues pour ces navires de 32 à seulement trois. Cela a également rendu les navires extrêmement coûteux à acquérir, à exploiter et à entretenir. Dans une évaluation annuelle distincte des principaux programmes militaires américains publiée plus tôt ce mois-ci, le GAO a indiqué que le coût unitaire de chacun des destroyers avait augmenté à un peu plus de 10,6 milliards de dollars (y compris les coûts de recherche et de développement). Le coût total d’acquisition du programme DDG-1000 s’élève désormais à près de 32 milliards de dollars. À titre de comparaison, le prix d’un nouveau destroyer de classe Arleigh Burke du vol III est d’environ 2,5 milliards de dollars, selon les données publiées l’année dernière par le Congressional Budget Office (CBO).

Des questions plus larges ont été soulevées sur les rôles et les missions que le trio de Zumwalt on peut raisonnablement s’attendre à ce que les navires de cette classe soient performants. L’IRCPS donnera aux membres du Zumwalt classe un nouveau rôle de frappe stratégique à très longue portée et de grande valeur. La Marine considère cela comme une capacité clé pour de futurs combats de haut niveau, comme celui contre la Chine dans le Pacifique.

Dans le même temps, le rapport du GAO souligne également le petit nombre de missiles que la Marine et l’Armée sont en train d’acquérir actuellement pour l’IRCP et Dark Eagle. Le maître d’œuvre Lockheed Martin dispose également de capacités limitées pour les produire.

« Les données de la marine indiquent que les opérations des installations du sous-traitant ne sont pas actuellement en mesure de répondre à la demande, ce qui rend difficile pour Lockheed Martin de respecter ses engagements de production », selon le GAO. « Plus précisément, l’installation est actuellement capable de produire un maximum de six à sept cartouches par an sur les 12 cartouches par an nécessaires pour stabiliser la production. »

« Au cours des cinq dernières années, les estimations des coûts du CPS ont fluctué, en raison de facteurs tels que la suppression ou l’ajout de plates-formes hôtes par la Marine, les révisions des quantités totales, les insertions périodiques de capacités planifiées et les délais de production à ce jour, entre autres », selon le rapport du GAO. « Au cours de l’exercice 2020, au début de la phase de prototypage rapide MTA (acquisition de niveau intermédiaire), la Marine a estimé qu’il en coûterait environ 31 milliards de dollars en coûts totaux du cycle de vie pour un programme qui livrerait 262 missiles. En 2024, la Marine a augmenté son estimation du coût total d’acquisition du CPS d’environ 30 pour cent tout en réduisant le nombre de missiles à acquérir – désormais 41 milliards de dollars en coûts totaux du cycle de vie pour 224 missiles. »

« Ces quantités de missiles ne reflètent pas une exigence spécifique du programme, selon les responsables du programme CPS, mais plutôt une modélisation basée sur diverses données, notamment des documents budgétaires, des analyses de la capacité de la base industrielle et une collaboration directe et continue avec le commandement stratégique américain et le sponsor des exigences – OPNAV N97 (la division de guerre sous-marine au sein du bureau du chef des opérations navales) », note également le rapport. « En outre, l’armée prévoit de dépenser plus de 10 milliards de dollars pour acquérir 48 missiles et les équipements de soutien au sol associés. »

En avril 2026, le coût unitaire moyen estimé de chaque missile était estimé à environ 67 millions de dollars. Le GAO souligne que « le coût unitaire exact dépendra de l’efficacité de la production du sous-traitant, qui dépend en partie d’un financement annuel stable pour l’achat du missile ».

USS ZumwaltLe retour officiel du dans la flotte en tant que premier navire de la Marine équipé pour tirer des missiles hypersoniques constituera une étape importante. Cependant, des signes indiquent encore que l’IRCPS constitue une capacité relativement limitée et coûteuse, susceptible d’être réservée à des cibles très prioritaires, du moins à court terme.