Le mauvais état de préparation du B-52 crée des défis de test pour le nouveau missile de croisière nucléaire AGM-181A

Le Government Accountability Office (GAO) affirme que la faible disponibilité d’avions « anciens » sans nom a créé des obstacles aux essais en vol du nouveau missile de croisière nucléaire AGM-181A Long-Range Standoff (LRSO). Le B-52 est la seule plateforme connue à être impliquée dans cet effort. La flotte de ces bombardiers est très demandée, comme en témoigne leur utilisation intensive lors des frappes contre l’Iran au début de cette année, et a également récemment subi une perte tragique. Les responsables de l’US Air Force ont déjà souligné à quel point le nombre relativement faible de B-52 en service et les lourdes exigences qui leur sont imposées créent des défis lorsqu’il s’agit de moderniser les avions eux-mêmes.

Le GAO, un organisme de surveillance du Congrès, a fourni de nouveaux détails sur les plans d’essais en vol et d’autres aspects du programme LRSO dans un rapport annuel publié la semaine dernière. L’AGM-181A est en développement actif depuis 2020, lorsque l’Air Force a choisi Raytheon comme maître d’œuvre.

« LRSO a signalé des changements défavorables de coûts et de calendrier au cours de l’année écoulée », a rapporté le GAO. « Par exemple, les difficultés liées aux essais en vol, dues en grande partie aux faibles taux de préparation des avions existants prenant en charge les essais LRSO, ont entraîné un retard de 4 mois dans leur capacité initiale. »

L’Air Force vise désormais à atteindre sa capacité opérationnelle initiale avec l’AGM-181 en novembre 2030.

Le GAO indique qu’il y a eu neuf vols d’essai du LRSO depuis octobre 2024. C’est à ce moment-là que les tests de développement du missile ont commencé. Six de ces tests en vol, ainsi que sept tests au sol, ont eu lieu l’année dernière. Dans un rapport daté de décembre 2022, le Pentagone avait précédemment divulgué neuf plus vols d’essai dans le cadre des phases antérieures du programme. On ne sait pas si des vols d’essai supplémentaires ont eu lieu entre décembre 2022 et octobre 2024.

« Depuis notre dernière évaluation, les responsables du programme ont réaligné le calendrier des tests, laissant moins de temps pour terminer les 27 vols d’essai restants avant le début des tests opérationnels en septembre 2027 », note également le rapport du GAO publié la semaine dernière. « Cependant, ils ont noté que certains nouveaux tests peuvent encore être effectués. »

Comme indiqué, le B-52 est le seul avion connu à être impliqué dans les essais en vol du LRSO et répond certainement à la définition d’une plate-forme « héritée ». Le dernier de ces bombardiers est sorti des chaînes de production de Boeing en 1962, bien que les exemplaires restants aient été améliorés à plusieurs reprises depuis lors. L’année dernière, l’observation d’un B-52 transportant une paire d’AGM-181, ou des articles de test pertinents, sur un pylône sous son aile droite a offert au public un premier aperçu du missile. Depuis lors, les observateurs ont repéré ces bombardiers en train de soutenir les tests du LRSO à plusieurs reprises.

L’Air Force compte actuellement 75 bombardiers B-52H en service au total. La flotte entière n’est jamais disponible à aucun moment pour des tâches de quelque nature que ce soit, en raison de l’entretien de routine et d’autres facteurs. Le taux de capacité de mission des bombardiers oscille entre 50 et 55 pour cent ces dernières années.

De plus, un seul des bombardiers est explicitement réservé aux efforts de tests et d’évaluation. Les B-52 des unités opérationnelles sont également utilisés pour soutenir les travaux de recherche et développement ainsi que de test et d’évaluation sur une base plus ponctuelle. Cela s’ajoute aux lourdes exigences opérationnelles imposées à la flotte, à la fois pour les opérations de combat conventionnelles et en tant qu’élément clé de la branche aérienne de la triade de dissuasion nucléaire américaine. Comme mentionné, les B-52 ont été largement utilisés au début de cette année pour des frappes conventionnelles contre l’Iran, ajoutant ainsi à ces tensions.

Le mois dernier, l’Air Force a également perdu l’un de ses B-52 dans un accident mortel survenu à la base aérienne d’Edwards en Californie, qui a tragiquement tué les huit personnes à bord à l’époque. L’avion en question se dirigeait vers un essai en vol dans le cadre d’un programme critique de modernisation du radar pour les bombardiers lorsqu’il s’est écrasé, comme vous pouvez en savoir plus ici.

L’effort de modernisation du radar fait partie d’une série d’améliorations majeures de la flotte de B-52, qui comprennent également de tout nouveaux moteurs, des suites de communication améliorées, et bien plus encore. Les améliorations sont si importantes que les désignations des bombardiers passeront de B-52H à B-52J au cours du processus. Ils sont également sur le point de voir leurs arsenaux s’accroître, notamment avec l’ajout du LRSO. Les futurs B-52J devraient continuer à servir au moins jusqu’en 2050.

D’autres aspects du plan de modernisation du B-52 ont également été affectés par la croissance des coûts et les retards. Les responsables de l’armée de l’air ont déclaré que cette situation était aggravée par la taille totale de la flotte et les exigences opérationnelles qui lui sont imposées.

La question devient « comment faire transiter ces éléments par le dépôt tout en répondant aux exigences opérationnelles ? » Le général White a expliqué plus en détail à ce moment-là. « Cette chorégraphie, je pense, va être difficile. »

Il convient de souligner ici que la guerre avec l’Iran et l’accident d’Edwards sont survenus après la date limite de publication du rapport du GAO, et que d’autres impacts sur le calendrier des essais en vol du LRSO n’y auraient pas été enregistrés. Il y a également eu une augmentation plus large de la demande au sein de l’armée américaine pour des moyens d’essais en vol. Cela est dû aux besoins d’efforts de modernisation de plusieurs avions au-delà du B-52, y compris le F-22 Raptor, ainsi qu’aux développements de nouvelle génération, comme le chasseur F-47 de sixième génération.

Pour en revenir au LRSO, la dernière évaluation du GAO met également en évidence d’autres défis auxquels le programme a été confronté et qui ne sont pas liés aux essais en vol.

« Les responsables du programme ont déclaré que 12 des 14 versions logicielles sont livrées, la livraison finale étant prévue pour mars 2026. Selon les responsables du programme, la certification nucléaire du logiciel LRSO continue d’être un risque qu’ils s’attendent à résoudre pleinement d’ici novembre 2026. Comme nous l’avons signalé l’année dernière, le programme risque des retards si un développement supplémentaire du logiciel LRSO est nécessaire pour satisfaire à cette exigence de certification », selon le rapport. « Les tests de cybersécurité du LRSO se poursuivent avec quelques retards signalés au cours de l’année écoulée. Les responsables du programme ont déclaré que ces retards n’ont entraîné aucun changement de coût ou de calendrier, l’évaluation finale de la cybersécurité étant toujours prévue pour septembre 2027. »

« La maturité technologique du missile a progressé depuis notre dernière évaluation, avec seulement deux des six technologies critiques encore en voie de maturité. Elles devraient toutes deux atteindre leur pleine maturité au cours de l’exercice 2026, environ 5 ans après le début du développement. Le DOE (Département de l’Énergie) a également identifié des technologies critiques pour l’ogive, dont 80 pour cent sont considérées comme matures, soit plus du double du pourcentage rapporté l’année dernière », ajoute le rapport. « Cependant, le DOE pourrait ne pas faire évoluer toutes les technologies d’ogives restantes avant le quatrième trimestre de l’exercice 2026. Comme nous l’avons signalé précédemment, le missile et l’ogive ont commencé leur développement avec des technologies immatures, nécessitant des efforts parallèles de maturité technologique et de conception. Cette méthode est loin d’être la meilleure pratique pour démarrer avec des technologies matures et aurait minimisé les risques d’augmentation future des coûts et les retards de calendrier associés à la concurrence pendant le développement du système. «

Il y a également une augmentation des coûts, ainsi que des écarts de coûts.

« Les coûts du programme ont augmenté de 347 millions de dollars après que les dirigeants de l’Air Force ont ordonné une prolongation d’un an de la production de LRSO en raison de contraintes budgétaires à court terme », selon le GAO.

« Comme nous l’avons signalé précédemment, les responsables du Bureau du secrétaire à la Défense et de l’Armée de l’Air continuent de travailler ensemble pour résoudre une différence de 1,9 milliard de dollars entre leurs estimations de coûts de production pour la future production de LRSO », indique également le rapport. « Bien qu’une estimation entièrement mise à jour ne soit pas attendue avant plus tard en 2026, les responsables du programme conviennent désormais que l’estimation des coûts plus élevée d’OSD fournit une base appropriée pour la demande de budget du programme pour l’exercice 2027 et les besoins de financement des achats pour les années futures. »

Encouragé en partie par les essais en vol réussis qu’il a menés jusqu’à présent, le GAO affirme que l’Air Force reste confiante dans sa capacité à atteindre son objectif de démarrer la production initiale à faible cadence du LRSO l’année prochaine. Atteindre cette étape sera essentiel pour respecter le calendrier de mise en service des missiles en 2030.