Où sont les porte-avions : 7 juillet 2026

Navire d’assaut amphibie USS Boxeur est finalement arrivé dans la zone de responsabilité (AOR) du Commandement central américain (CENTCOM), des mois après des informations faisant état d’un déploiement intensif en mars pour renforcer les troupes au Moyen-Orient pendant la guerre contre l’Iran. Boxeur déployé le 18 mars et a transité par le Pacifique en direction ouest avant d’entrer dans l’océan Indien début mai, mais n’a jamais traversé la zone de responsabilité du CENTCOM. Plutôt que de continuer vers le Moyen-Orient, l’ARG s’est désagrégé : Boxeur doublé vers Singapour et la mer de Chine méridionale, où Portland était toujours en activité, tandis que Comstock est passé au CENTCOM. Boxeur et Portland ont transité par le détroit de Malacca en direction nord fin juin et se sont regroupés avec Comstock dans l’AOR.

Les États-Unis disposent désormais de quatre navires de guerre à grand pont au Moyen-Orient : deux porte-avions, l’USS Abraham Lincoln et USS George HW Bushet deux navires d’assaut amphibies, USS Tripoli et USS Boxeur – ce qui représente un renforcement de la posture des forces navales alors que les négociations avec l’Iran se développent. En revanche, les États-Unis semblent réduire leurs forces de bombardiers stratégiques déployées vers l’avant, les derniers bombardiers B-52 Stratofortress ayant quitté la RAF Fairford la semaine dernière, selon les observateurs d’avions.

USS Nimitzlors de son dernier transit, est arrivé à New York le 3 juillet et a jeté l’ancre au large de Stapleton, Staten Island, avant l’International Naval Review (INR) 250 le 4 juillet. Nimitz était assis à l’ancre dans le port de New York pendant 250 INR, l’événement culminant de la célébration par la Marine du 250e anniversaire de l’Amérique et le plus grand événement maritime international de l’histoire des États-Unis, qui a réuni plus de 70 navires et grands voiliers américains et alliés. Avant d’arriver à New York, Nimitz a quitté Mayport, en Floride, la semaine dernière et a remonté la côte est tout en effectuant le déchargement de munitions. Le drone de démonstration Boeing MQ-25 Stingray, également connu sous le nom de T-1, était à nouveau pleinement exposé.

USS Théodore Roosevelt et le navire d’assaut amphibie USS Essex vient de terminer la phase portuaire du RIMPAC 2026 à la base commune Pearl Harbor-Hickam, à Hawaï. Les deux navires, ainsi que plusieurs autres unités participantes, ont organisé des événements publics et des visites ouvertes pour la communauté locale et les militaires en visite. La phase en mer de l’exercice devrait débuter cette semaine. Roosevelt quittait Pearl Harbor, selon les données publiques de l’AIS, au moment de la publication.

Après avoir participé au SINKEX à tir réel de l’USS Juneau la semaine dernière, USS Georges Washington a poursuivi ses opérations dans le Pacifique occidental. Le CVW-5 à toit plat et embarqué a été récemment repéré dans la mer des Philippines, menant des opérations aériennes, des exercices de tir réel, des exercices nocturnes avec corde rapide, des évolutions de petits bateaux et un entraînement physique dans le poste de pilotage. Washington opère aux côtés du croiseur lance-missiles USS Robert Smallsdestroyers lance-missiles USS Boutique et USS Benfoldet le sous-marin d’attaque rapide USS Minnesota.

Remarque : les positions sont des approximations générales. Les navires de guerre amphibies LHA/LHD non déployés ne sont pas représentés.