Voici les navires de guerre de la marine américaine disponibles pour soutenir le blocus de l’Iran

Suite aux allusions de la semaine dernière et à l’annonce lundi du président Donald Trump, le blocus américain contre l’Iran est de nouveau en vigueur. Le Commandement central des États-Unis (CENTCOM), dans sa dernière mise à jour, a déclaré que deux navires commerciaux avaient été redirigés et qu’un autre avait été désactivé cinétiquement au cours des premières 24 heures. Plus de 20 navires de guerre américains, représentés dans le graphique ci-dessus, opèrent dans la mer d’Oman et l’océan Indien, ainsi que des centaines d’avions dispersés dans diverses bases, navires et points d’armement et de ravitaillement avancés au Moyen-Orient. « L’armée américaine reste vigilante et prête à garantir le plein respect de ces dispositions », a déclaré le CENTCOM.

Les mécanismes du blocus rétabli semblent refléter le premier, décrit par le CENTCOM dans un article publié sur X. « Les forces du CENTCOM appliqueront le blocus contre les navires transitant vers ou depuis les ports et les zones côtières iraniennes. L’armée américaine continue de soutenir la circulation dans les eaux régionales pour tous les navires qui ne violent pas le blocus. » Des informations supplémentaires ont été fournies aux marins commerciaux dans une mise en demeure émise par le Commandement central des forces navales des États-Unis (NAVCENT). « Le blocus englobe l’intégralité du littoral iranien, y compris, mais sans s’y limiter, les ports et terminaux pétroliers iraniens. » Le blocus s’applique à tout le trafic, quel que soit le drapeau, selon l’avis, mais « n’empêchera pas le passage en transit neutre à travers le détroit d’Ormuz vers ou depuis des destinations non iraniennes ».

Les États-Unis maintiennent une présence navale considérable, centrée autour de deux groupes aéronavals (CSG) qui opèrent dans le nord de la mer d’Oman depuis des mois. Les deux transporteurs, USS Abraham Lincoln et USS George HW Bushsont chacun escortés par jusqu’à trois destroyers lance-missiles, dont l’un sert de commandant de la défense aérienne et antimissile intégrée (IAMD). Sept destroyers supplémentaires des commandements de combat environnants sont également déployés indépendamment, ainsi qu’un croiseur lance-missiles, USS. Princetonun navire de combat littoral, USS Tulsaet une base maritime expéditionnaire (ESB), USS Miguel Keith. Les destroyers indépendants remplissent de multiples missions et sont souvent rattachés et opèrent avec d’autres moyens navals majeurs, notamment les groupes amphibies prêts (ARG) et les ESB.

Deux ARG avec des unités expéditionnaires maritimes (MEU) embarquées sont également en cours dans la mer d’Oman et dans l’océan Indien. Navire d’assaut amphibie USS Boxeurquai du navire de débarquement USS Comstocket le quai de transport amphibie USS Portland a rejoint la 5e flotte américaine début juillet. Le Tripoli L’ARG, qui opérait dans la zone de responsabilité (AOR) du CENTCOM depuis mars, s’est enfoncé plus profondément dans l’océan Indien et est entré dans l’AOR du US Pacific Command (PACOM). Le groupe est composé d’USS TripoliUSS La Nouvelle-Orléanset USS Rushmore.

Les États-Unis ont employé plusieurs méthodes différentes pour neutraliser cinétiquement les navires commerciaux liés à l’Iran qui n’avaient pas respecté les règles lors du premier blocus. En avril, l’USS Spruce a tiré des coups de feu avec son canon Mk 45 de 5 pouces dans la salle des machines du cargo iranien M/V Touska. Le mois suivant, un F/A-18 Super Hornet lancé depuis l’USS Abraham Lincoln handicapé M/T Hasna en ouvrant le feu sur son gouvernail avec un canon de 20 mm. Des avions américains ont tiré deux missiles Hellfire sur la salle des machines du M/T Jalveer en juin alors qu’il tentait de transporter du pétrole iranien via le golfe d’Oman.

« Les mesures coercitives comprennent des incendies neutralisants et destructeurs sur les navires qui ne démontrent pas un respect immédiat des forces de blocus/arraisonnement », a averti NAVCENT dans l’avis aux marins. Le 15 juillet, des avions américains ont tiré des missiles Hellfire sur la cheminée du M/T. Belmaun pétrolier à vide battant pavillon de Curaçao dans les eaux internationales tentant de naviguer vers l’île de Kharg, selon le CENTCOM.

D’autres navires de la Marine opèrent dans les régions voisines et ne sont pas représentés dans le graphique, selon les observateurs de navires, l’AIS public et les images satellite. Au moins un destroyer, USS Gonzálezopère en mer Rouge sous la 5e flotte américaine. Plus au nord, en mer Méditerranée, quatre destroyers sont déployés. Trois des quatre, USS RooseveltUSS Arleigh Burkeet USS Paul Ignace, sont déployés à l’avant de Rota, de l’Espagne et de l’USS Thomas Hudner est porté à domicile à Mayport, en Floride.

La force sous-marine américaine n’est pas représentée sur le graphique mais des éléments de celle-ci sont présents sur le théâtre du CENTCOM. Au moins deux sous-marins d’attaque rapide opèrent avec les CSG, et potentiellement davantage sont déployés de manière indépendante et protègent des actifs comme l’ARG. Un sous-marin lance-missiles, qui peut être chargé de 154 missiles de croisière Tomahawk et de Navy SEAL, rôde également souvent dans la région.

Le blocus 1.0 a été levé lorsque le mémorandum d’accord d’Islamabad a été signé par les deux parties le 17 juin, mais les forces de blocus n’ont jamais quitté la région et la posture des forces navales américaines est restée inchangée depuis. À ce stade, cependant, le protocole d’accord ne vaut guère plus que le papier sur lequel il a été rédigé, puisque les deux parties l’ont effectivement déclaré mort.

Remarque : les positions sont des approximations générales.