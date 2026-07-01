Le Seahawk MH-60S de l’US Navy s’écrase en mer d’Oman

Une recherche est en cours pour retrouver un membre d’équipage disparu après qu’un hélicoptère MH-60S Seahawk de l’US Navy affecté au porte-avions USS George HW Bush (CVN 77) « a effectué un amerrissage d’urgence dans la mer d’Oman », a déclaré la 5e flotte de la marine américaine dans un message sur X. « Rien n’indique que l’urgence ait été provoquée par une action hostile ».

« Trois des quatre membres d’équipage de l’hélicoptère ont été retrouvés et se trouvent dans un état stable à bord. George HW Bush, » 5e flotte ajoutée. « Les ressources de l’US Navy dans la région recherchent actuellement d’autres membres d’équipage toujours portés disparus. La cause de l’incident fait l’objet d’une enquête. »

L’incident a eu lieu à 3 h 30 HAE, a indiqué la 5e flotte.

Le 1er juillet à 3 h 30 HE, l’équipage d’un hélicoptère MH-60S Sea Hawk affecté à l’USS George HW Bush (CVN 77) a effectué un amerrissage d’urgence dans la mer d’Oman. Rien n’indique que la situation d’urgence ait été provoquée par une action hostile. Trois des quatre membres d’équipage de l’hélicoptère… – Commandement central des forces navales américaines/5e flotte américaine (@US5thFleet) 1er juillet 2026

L’incident s’est produit au milieu des négociations tendues en cours entre les États-Unis et l’Iran pour mettre fin à la guerre. C’est la deuxième fois au cours des dernières semaines qu’un équipage d’hélicoptère militaire américain doit être secouru après un accident dans la région.

L’équipage d’un AH-64 Apache de l’armée américaine a été secouru dans la nuit du 9 juin dans le golfe d’Oman par un drone Corsair. Le président Donald Trump a déclaré que les forces iraniennes avaient abattu l’hélicoptère d’attaque.

C’est une histoire en développement.