Le supercarrier USS Abraham Lincoln passe le cap des 200 jours consécutifs en mer

La marine américaine Nimitz porte-avions de classe USS Abraham Lincoln est en cours depuis 210 jours consécutifs – soit bien plus de six mois – en soutien à l’opération Epic Fury et au blocus de l’Iran qui a suivi. Cela semble être une étape record. Lincolnle vaisseau amiral du Carrier Strike Group 3 (CSG-3), opère actuellement dans les eaux du Moyen-Orient.

Abraham Lincolnle cinquième Nimitz Le supercarrier de classe et autoproclamé « CSG le plus performant de la flotte », a quitté la base navale de Guam le 12 décembre 2025, après une escale rapide d’une journée. Les escales ou les visites temporaires dans des pays amis permettent à l’équipage de débarquer en toute « liberté » – de poser le pied sur la terre ferme – et de briser le programme épuisant et ininterrompu des déploiements. Cependant, l’escale à Guam, un territoire stratégique américain dans le Pacifique occidental, a été si brève qu’une grande partie de l’équipage n’a probablement jamais débarqué.

Lincoln et le CSG-3, composé de plus de 5 000 marins et marines, ont quitté discrètement la base navale de San Diego trois semaines plus tôt, le 21 novembre 2025. À l’époque, le renforcement de l’armée américaine dans les Caraïbes était au centre de l’attention du public, et Lincoln devait effectuer une patrouille de routine dans le Pacifique. Une éventualité iranienne était sur la table après l’opération Midnight Hammer, lorsque des bombardiers B-2 ont frappé des cibles nucléaires au plus profond de l’Iran, et Lincoln L’exercice de l’unité d’entraînement composite (COMPTUEX) comprenait la préparation d’un combat au Moyen-Orient. Les COMPTUEX sont des événements de formation de synthèse d’une durée d’une semaine pour les groupes aéronavals qui ont lieu juste avant leur déploiement.

Après avoir quitté Guam, Lincoln a mené des opérations en mer de Chine méridionale avant d’entrer dans l’océan Indien et d’arriver dans le nord de la mer d’Oman fin janvier. Les avions du Carrier Air Wing (CVW) 9 ont lancé des sorties lors de la salve d’ouverture de l’opération Epic Fury, et le CSG a joué un rôle déterminant dans le respect du blocus naval qui a suivi. Depuis la signature du protocole d’accord le 17 juin, Lincoln est resté dans le nord de la mer d’Oman, lançant des frappes de représailles lors des récentes escarmouches.

Le CSG est déployé depuis plus de sept mois maintenant et serait probablement l’un des premiers moyens navals à quitter le théâtre d’opérations si un accord était conclu entre les États-Unis et l’Iran. Les détails et l’ampleur du retrait des forces dans la zone de responsabilité du Commandement central américain (CENTCOM), conformément au protocole d’accord conclu le mois dernier par les responsables américains et iraniens, doivent être déterminés dans les 30 jours si un accord final est conclu avant la date limite de la mi-août. Une nouvelle vague de représailles cette semaine a créé de sérieuses incertitudes quant aux futures négociations entre Washington et Téhéran. Plus de 20 combattants de surface de la marine américaine opèrent toujours dans la région.

« Nous avons officiellement revendiqué le titre pour le plus grand nombre de jours consécutifs en mer pour n’importe quel porte-avions moderne », a déclaré le lieutenant-commandant Alexis Travis, un officier actuellement en service à bord. Lincolna écrit sur Instagram le 16 juin.

Nous avons contacté la Marine pour confirmer s’il s’agit bien d’une période en mer record. Cependant, nous n’avons pas reçu de réponse au moment de la publication.

En juin 2020, la marine américaine a annoncé que le Nimitz transporteur de classe USS Dwight D. Eisenhower et le Ticonderoga croiseur de classe USS San Jacinto avait établi un nouveau record après avoir passé 161 jours consécutifs en mer. Eisenhower n’a fait escale au port que le mois suivant, après avoir finalement passé 206 jours consécutifs en mer. Cela était dû en partie à la pandémie de COVID-19, lorsque l’accès au port a été sévèrement limité en raison des restrictions de quarantaine. Le porte-avions avait quitté Norfolk en janvier 2020 pour un déploiement au Moyen-Orient et avait lancé des sorties de combat lors de l’opération Freedom’s Sentinel en Afghanistan, avant de rentrer chez lui près de sept mois plus tard sans une seule escale. Avant cela, l’USS Théodore Roosevelt détenait le record en 2002, soutenant la réponse post-11 septembre. Roosevelt a quitté Norfolk en septembre 2001 pour participer à l’opération Enduring Freedom et a passé 160 jours en mer avant de jeter l’ancre à Bahreïn pour un sursis en février de l’année suivante.

En avril, l’USS Gerald R. Fordle plus récent transporteur américain et le plus grand au monde, a enregistré le déploiement le plus long jamais enregistré, soit 326 jours. Ford, bien qu’il ait été déployé pendant près de onze mois, opérait principalement dans la zone de responsabilité (AOR) de la 6e flotte du Commandement européen des États-Unis et dans la zone de responsabilité (AOR) de la 4e flotte du Commandement sud des États-Unis, qui est un territoire relativement ami, et a effectué au moins neuf escales à Marseille, Oslo, Palma de Majorque, Split, l’île Saint-Thomas et la baie de Souda. Entre les escales et les escales pour faire le plein et effectuer les réparations urgentes, Gué en moyenne une visite au port tous les 36 jours.

Le Lincoln Le CSG, qui comprend également des destroyers lance-missiles du Destroyer Squadron (DESRON) 21, a servi de pointe de lance dans l’opération Epic Fury. DESRON 21 a tiré des dizaines de missiles d’attaque terrestre Tomahawk (TLAM) contre l’Iran et a fourni des mesures défensives au CSG, en utilisant des missiles standard et d’autres armements pour intercepter les menaces entrantes. L’« escadre aérienne du futur », CVW 9, a lancé des milliers de sorties et fait pression sur l’axe sud de l’Iran pendant la guerre de 40 jours, a escorté avec succès des dizaines de navires commerciaux à travers le détroit contesté d’Ormuz, et a traqué et neutralisé les navires affiliés à l’Iran qui tentaient de faire respecter le blocus. L’aile aérienne du porte-avions comprend notamment des F-35C Joint Strike Fighters affectés au Marine Fighter Attack Squadron 314 (VMFA 314), lui conférant de meilleures capacités de pénétration.. Le CSG a prouvé sa capacité à combiner et à interopérer des capacités navales et interarmées de haut, moyen et bas de gamme, à des fins offensives et défensives, ainsi qu’à s’intégrer entre plates-formes, y compris les systèmes habités et non habités, conventionnels et non conventionnels, de surface et sous-marins, ouverts et secrets, et plus encore, au cours d’opérations de combat non-stop.

« Littéralement, personne ne s’est inscrit pour cela », a également écrit le lieutenant-commandant Travis sur Instagram. « Et pourtant, nous y sommes, toujours en train de le faire en toute sécurité et avec succès. Juste un groupe fort qui fait des choses difficiles, battant des records, puis se réveille et recommence. »

On ne sait pas quand l’équipage qui sert inlassablement à bord de Lincoln mettra le pied à terre, et comme le sort du protocole d’accord américano-iranien est tout aussi incertain, cela pourrait prendre un certain temps.