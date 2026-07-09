Trump échange de manière inattendue un nouvel avion Air Force One contre un ancien lors d’un voyage soudain vers une base britannique

Le président Donald Trump a quitté la Turquie à bord d’un ancien avion VC-25A Air Force One. Le nouvel avion VC-25B Bridge de l’US Air Force avait amené Trump dans ce pays hier pour le sommet de l’OTAN, mais il était reparti sans lui à bord plus tôt dans la journée. Trump avait confirmé plus tôt qu’il se rendrait de Turquie à la RAF Mildenhall au Royaume-Uni à bord du VC-25A plutôt que de l’avion Bridge « pour le souvenir du bon vieux temps ». L’avion Bridge, un Boeing 747-8i modifié offert par le Qatar, s’est d’abord rendu à Mildenhall. Tout cela est très inhabituel et a soulevé des questions quant à savoir si d’autres facteurs, notamment des changements dans la sécurité opérationnelle, pourraient être en jeu.

Le VC-25A avait suivi hier l’avion Bridge jusqu’à la capitale turque, Ankara, en guise de secours. Le changement d’avions fait suite à une nouvelle série de frappes américaines contre l’Iran hier, que Trump aurait ordonnées directement depuis le sommet. Des questions continuent également d’être soulevées concernant l’ensemble des capacités de communication, défensives et autres de l’avion Bridge.

POTUS vient de quitter la Turquie à bord du « Old Air Force » (VC-25A). Nous spéculons s’il rencontrera le nouveau pont VC-25B au Royaume-Uni pour une escale de carburant et si POTUS reviendra à Andrews sur le pont VC-25B. pic.twitter.com/Xm4qOt52uq – Thenewarea51 (@thenewarea51) 8 juillet 2026

Trump quitte la Turquie après la conclusion du sommet de l’OTAN.pic.twitter.com/iWhBCb31dI – Rapport de choc (@clashreport) 8 juillet 2026

Prés. Trump quittera bientôt l’OTAN/la Turquie à bord d’Air Force One…. pic.twitter.com/3Ab1feHanf – Howard Mortman (@HowardMortman) 8 juillet 2026

« Pour honorer nos courageux hommes et femmes militaires, nous envoyons le tout nouveau et vraiment spectaculaire Air Force One (l’avion VC-25B Bridge) à la base aérienne de Mildenhall, au Royaume-Uni, pour leur donner une chance de visiter l’avion. Tout le monde est tellement excité et nous avons pensé qu’ils devraient être les premiers », a écrit Trump plus tôt dans la journée sur son site Truth Social. « En souvenir du bon vieux temps, nous prendrons l’ancien Air Force One, de la Turquie à Mildenhall, un court voyage qui vaut vraiment la peine d’être fait afin de donner à nos grands héros militaires l’occasion d’apprécier notre magnifique nouvel ajout à la flotte de l’Air Force ! »

«Pour honorer nos courageux hommes et femmes militaires, nous envoyons le tout nouveau et vraiment spectaculaire Air Force One à la base aérienne de Mildenhall, au Royaume-Uni, pour leur donner une chance de visiter l’avion…» – Président Donald J. Trump 🇺🇸 pic.twitter.com/Nf2qCGDKUs – La Maison Blanche (@WhiteHouse) 8 juillet 2026

La RAF Mildenhall est une plaque tournante majeure des opérations aériennes américaines et a été largement utilisée pour soutenir les frappes contre l’Iran au début de cette année. Le président a également laissé entendre que l’avion Bridge pourrait faire des escales ailleurs en Europe avant de rentrer chez lui.

« Il s’envole vers l’Europe vers l’une des grandes bases, deux ou trois des grandes bases, où nous pouvons le montrer aux gens », a également déclaré Trump lors d’une conférence de presse au sommet de l’OTAN aujourd’hui en réponse à une question sur ses projets de voyage. « Nous rentrerons chez nous par les méthodes normales. »

Q : Mais pourquoi ne rentrez-vous pas chez vous avec le nouvel avion ?

TRUMP : Euh, il s’envole vers l’Europe vers l’une des grandes bases où nous pouvons le montrer aux gens. Et nous rentrerons à la maison par des méthodes normales pic.twitter.com/rWXV3bsGla – Aaron Rupar (@atrupar) 8 juillet 2026

« Nous montons à bord du vieil et gros avion. Pas d’yeux sur POTUS / pas de groupe sous les ailes. » Politique» Megan Messerly, membre du pool de presse accompagnant Trump, a également partagé avant que le VC-25A ne quitte Ankara. « On nous a conseillé de garder fermés nos stores dans la cabine de presse. On se verra de l’autre côté. »

Note de piscine de voyage #25 // En route 🛫

Nous sommes arrivés d’Ankara à 20h43. Il nous a été conseillé de garder fermés nos stores dans la cabine de presse. On se verra de l’autre côté.

Megan Messerly

POLITIQUE

Épouser. 8 juillet, 20h44 – Rapports du pool de presse de la Maison Blanche (@WHPressPool) 8 juillet 2026

Note de pool de voyage n°24 // Embarquement AF1 ✈️

Nous sommes arrivés à l’aéroport d’Ankara Esenboga à 20h25.

Nous montons à bord du vieil et gros avion. Pas d’yeux sur POTUS / pas de groupe sous l’aile.

Megan Messerly

POLITIQUE

Épouser. 8 juillet, 20h28 – Rapports du pool de presse de la Maison Blanche (@WHPressPool) 8 juillet 2026

Comme indiqué, le président Trump s’est rendu au sommet de l’OTAN à bord de l’avion VC-25B Bridge et avec l’un des deux VC-25A existants de l’armée de l’air en remorque. C’était la première fois que Trump utilisait le jet Bridge pour un voyage à l’étranger. Le président a pris l’avion pour la première fois la semaine dernière pour une visite au Dakota du Nord à l’occasion des événements marquant le 250e anniversaire des États-Unis. Un VC-25A a également été utilisé comme secours pour ce voyage.

Le Boeing VC-25B Bridge d’Air Force One transportant le président Donald J. Trump a atterri à Ankara, en Turquie, avant le sommet de l’OTAN de cette semaine. pic.twitter.com/Qqea5RihiM – OSINTdefender (@sentdefender) 7 juillet 2026

L’Air Force One VC-25B et le VC-25A sont arrivés à Ankara, en Turquie !

Le président Trump à bord du VC-25B ! pic.twitter.com/iD7ufJNjtK – Chauhan (@Platypuss_10) 7 juillet 2026

Comme mentionné également, les forces américaines ont lancé hier de nouvelles frappes contre l’Iran. « Le président Trump a approuvé et ordonné les frappes iraniennes depuis le sommet de l’OTAN » après avoir rencontré « de hauts responsables américains à Ankara, notamment le président des chefs d’état-major Dan Caine, le secrétaire à la Défense Pete Hegseth et le secrétaire d’État Marco Rubio », selon un rapport de Le New York Timescitant un responsable américain anonyme.

Une exigence clé pour les avions servant dans le rôle d’Air Force One est de garantir que le président reste en contact sécurisé avec les hauts dirigeants militaires américains, ainsi qu’avec d’autres hauts responsables, afin d’être en mesure de répondre immédiatement à toute éventualité grave. Cela serait particulièrement important aujourd’hui, compte tenu de la fluidité de la situation au Moyen-Orient et de la perspective d’une nouvelle action militaire contre l’Iran à très court terme. Des efforts de planification clés et d’autres réunions seront probablement en cours.

La décision de frapper l’Iran hier et la possibilité de le faire à nouveau aujourd’hui pourraient bien avoir également eu des impacts sur la posture globale de protection des forces autour de Trump. Le régime de Téhéran a menacé Trump directement à plusieurs reprises dans le passé.

En passant, des images circulant désormais sur les réseaux sociaux montrent également des camions semi-remorques et des bâches apparemment utilisés pour au moins essayer de bloquer la vue de Mildenhall depuis un endroit en dehors du périmètre de la base où les observateurs d’avions se rassemblent régulièrement. Les observateurs ont encore pu apercevoir l’avion Bridge.

#USAF Armée de l’Air américaine

Pont Boeing VC-25B 1x#AF83F3 25-3300 – SAM 33

SAM 33, le nouveau VC-25B, est en route vers la RAF Mildenhall depuis la Turquie.

L’USAF couvre actuellement les clôtures des zones d’observation habituelles à Mildenhall. pic.twitter.com/Y7OopAF9pj – Fauteuil Amiral 🇬🇧 (@ArmchairAdml) 8 juillet 2026

Les contre-mesures défensives, en particulier, nécessitent du temps et un travail minutieux pour être intégrées à n’importe quelle cellule, sans parler d’un type plus récent pour lequel il n’existe peut-être pas de procédures préexistantes. Des tests rigoureux doivent être effectués après l’intégration pour garantir que ces systèmes fonctionnent comme prévu et n’entrent pas en conflit avec d’autres fonctionnalités, physiquement ou dans le spectre des radiofréquences. À ce jour, il n’y a eu aucun signe visible d’un des systèmes défensifs évidents installés sur les VC-25A présents sur l’avion VC-25B Bridge.

Les responsables américains et L3Harris ont minimisé à plusieurs reprises toute sécurité opérationnelle ou autres préoccupations concernant le dernier ajout à la flotte de transport exécutif de l’Air Force, mais des questions demeurent. Ce n’est qu’un aspect des critiques et de la controverse entourant le jet. Les circonstances mêmes entourant son don au gouvernement américain étaient très irrégulières, et la justification de son besoin reste un sujet de débat.

Hier encore, Briser la défense a rapporté qu’un groupe de 13 sénateurs démocrates, dirigé par Chris Murphy du Connecticut, avait envoyé une lettre au secrétaire de l’Air Force Troy Meink et au PDG de L3Harris Chris Kubasik demandant plus d’informations pour répondre à leurs préoccupations persistantes. Les législateurs affirment que l’administration Trump a jusqu’à présent fait obstacle à leur demande, selon cet article.

De son côté, Boeing travaille depuis des années à transformer deux autres 747-8i en jets VC-25B Air Force One entièrement équipés. Ce programme a été embourbé dans des retards et une augmentation des coûts, et le premier de ces deux avions ne devrait pas être livré avant 2029. L’armée de l’air dispose également désormais d’un ex-Lufthansa 747-8i supplémentaire qu’elle utilise comme entraîneur pour le personnel navigant et le personnel au sol affectés au soutien de la flotte élargie de VC-25. Un autre ancien 747 de la Lufthansa sera cannibalisé pour les pièces de rechange.

Au moins, Trump a maintenant volé à l’étranger à bord du nouvel avion VC-25B Bridge, mais son voyage d’aujourd’hui souligne que les anciens VC-25A sont toujours disponibles si nécessaire.

Mise à jour : 19 h 02 HE –

Le VC-25A transportant le président Donald Trump est arrivé à la RAF Mildenhall.

« Nous venons d’atterrir et de rencontrer notre nouvelle Air Force One, qui a été envoyée plus tôt à la RAF Mildenhall, afin que nous puissions montrer les merveilleux militaires, conformément à la demande de l’ensemble de la base. Ils étaient très excités, photo ci-jointe », a écrit Trump dans un autre article sur Truth Social, qui a également été partagé sur d’autres comptes de médias sociaux officiels de la Maison Blanche. « Il était sur le chemin du retour vers les États-Unis depuis la Turquie, avec pratiquement aucune déviation de trajectoire de vol. »

Le président Donald J. Trump atterrit à la RAF Mildenhall en Angleterre à bord de l’ancien Air Force One avant de repartir vers les États-Unis. 🇺🇸 https://t.co/x3Dp9hvR05 pic.twitter.com/DbJ7ngAnmt – La Maison Blanche (@WhiteHouse) 8 juillet 2026

L’un des avions de transport exécutif C-32A de l’US Air Force a également été aperçu arrivant à la RAF Mildenhall avant le VC-25A. Le C-32A a ensuite été vu déplacé de l’endroit où il était garé sur l’aire de trafic pour faire place à Air Force One.

AIR FORCE ONE (VC-25A) a atterri à la RAF Mildenhall ce soir. Ils ont dû attendre environ 4 minutes pour REACH 18 qui occupait bizarrement leur place de parking.

🎥📷 RankUpAviation https://t.co/BOEfBV9riF pic.twitter.com/PUnGM3kMyc – Thenewarea51 (@thenewarea51) 8 juillet 2026

Un merci spécial au photographe aéronautique local Andrew McKelvey pour avoir partagé ses photos de l’avion VC-25B Bridge arrivant à Mildenhall.