Le VH-92 Patriot obtient un héliport en granit de la Maison Blanche qui permettra enfin au VH-3D Sea King de prendre sa retraite

À l’avenir, l’image emblématique du commandant en chef se promenant dans l’herbe de la pelouse sud de la Maison Blanche à bord de l’hélicoptère Marine One ne sera plus qu’un souvenir effacé. Le président Donald Trump a déclaré aujourd’hui qu’il avait ordonné la construction d’un héliport en granit sur la pelouse sud pour le protéger de la chaleur intense des gaz d’échappement et du souffle du rotor générés par le nouvel hélicoptère VH-92A Patriot qui le transportera, ainsi que le vice-président, leurs familles et leurs plus proches conseillers, tant au pays qu’à l’étranger. Basé sur des images de la Maison Blanche prises par satellite et très proches du sol, l’héliport est déjà en pleine construction.

L’héliport, a-t-il ajouté, sera payé par Sikorsky, la filiale de Lockheed Martin qui fabrique le VH-92A. Le Wall Street Journal a été le premier à signaler que la Maison Blanche construisait un héliport sur la pelouse sud.

« Depuis 50 ans, nous faisons atterrir des hélicoptères sur l’herbe », a déclaré Trump aux journalistes aujourd’hui à la Maison Blanche. « L’herbe est mouillée, détrempée et nos autres Marine Ones ont environ 40 ans. »

Les VH-3D vieillissants actuellement utilisés pour la mission devraient être complètement retirés cette année. Cependant, les Marines prévoient de continuer à faire voler leurs VH-60N au moins jusqu’en 2030 en raison de leur capacité particulière à opérer dans des environnements chauds et/ou à haute altitude.

Les VH-92A « sont environ deux fois et demie plus puissants que les anciens », a expliqué le dirigeant américain. « Et quand on atterrit sur l’herbe, ce n’est pas que l’herbe se décolore, elle est arrachée. »

Le problème, comme nous le signalons depuis des années, a entraîné des retards dans le déploiement opérationnel du VH-92A.

« C’était une petite erreur de planification », a expliqué Trump. « Alors ils ont fait atterrir l’hélicoptère, et la moitié de l’herbe se trouvait devant la porte d’entrée du bureau ovale. Le reste était éparpillé partout. »

L’herbe était également roussie, a ajouté Trump.

« Tout le monde a dit : ‘Eh bien, nous continuerons à utiliser les anciens hélicoptères lorsque nous devrons atterrir à la Maison Blanche, et pour tout le reste, nous utiliserons les nouveaux hélicoptères.’ C’est une affaire assez coûteuse, vous ne feriez pas cela pour votre entreprise.

Trump a laissé entendre que Sikorsky, qui fabrique le nouveau VH-92, allait assumer des coûts de construction estimés entre 5 et 6 millions de dollars.

« Tu sais pourquoi? » » s’est exclamé Trump, répondant à sa propre question. « Parce qu’ils ne nous ont pas dit à quel point ces hélicoptères étaient puissants et qu’ils se sentaient un peu coupables. »

Journaliste : Construisez-vous un héliport ?

Trump : Ouais. Depuis 50 ans, nous faisons atterrir des hélicoptères sur l’herbe. L’herbe est mouillée, détrempée. Sikorsky en paie le prix. Tu sais pourquoi ? Parce qu’ils ne nous ont pas dit quelle était la puissance de ces hélicoptères. Celui-ci est une beauté. Il porte le sceau de… pic.twitter.com/TL6lgW1yge – Acyn (@Acyn) 6 juillet 2026

On ne sait pas exactement quel impact ce même problème aura sur la façon dont les VH-92 seront utilisés lors de vols à l’étranger, car l’utilisation de grands champs comme zones d’atterrissage n’est pas rare pour de tels voyages.

Trump n’a pas proposé de calendrier pour ce projet ni nommé l’entreprise effectuant les travaux de construction. Lockheed a confirmé la fourchette de contribution partagée par Trump.

« Cette contribution spécifique a été versée au Trust for the National Mall, l’organisation à but non lucratif du National Park Service », a déclaré un porte-parole de Lockheed Martin dans un communiqué.

« Notre engagement auprès du gouvernement fédéral est guidé par des normes rigoureuses d’éthique et de conformité et mené en totale conformité avec toutes les lois et réglementations applicables. »

Le « VH-92A Patriot est un atout patriotique reconnaissable, connu dans le monde entier pour sa sûreté, sa sécurité et sa fiabilité », a déclaré un porte-parole de Sikorsky. « Il apporte des capacités accrues pour la mission sans échec de soutien au commandant en chef dans le monde entier. L’hélicoptère offre des performances accrues et des coûts et des délais de maintenance réduits par rapport à la flotte actuelle d’hélicoptères présidentiels. »

Il convient de noter que Trump est un client professionnel des hélicoptères Sikorsky depuis des décennies et a loué leurs capacités et leur fiabilité, possédant plusieurs S-76 dans sa flotte d’entreprise.

En apprenant que Sikorsky payait la facture, Trump a déclaré qu’il avait décidé d’opter pour le granit.

« Faisons une beauté, ne nous contentons pas de faire un morceau de béton et de le peindre en blanc », a-t-il proclamé. » Celui-ci est magnifique. Il porte le sceau de la Maison Blanche, il est magnifique, l’aigle, et il a été sculpté dans la pierre de granit par certaines des personnes les plus talentueuses que vous ayez jamais rencontrées. Et vous atterrissez sur le granit, qui est la pierre la plus solide que nous puissions aimer. «

Trump a suggéré que lorsque l’héliport n’est pas utilisé pour Marine One, il peut être utilisé pour des événements ou même des conférences de presse. Le président a également déclaré qu’une fois l’héliport terminé, « nous pourrons enfin mettre à la retraite les hélicoptères vieux de 45 ans ».

La destruction de la pelouse de la Maison Blanche n’est pas le seul problème qui a retardé l’utilisation du VH-92A comme seul hélicoptère présidentiel. Les problèmes des systèmes de communication étaient l’un des obstacles que ces hélicoptères avaient surmontés au cours de leur long chemin vers l’entrée en service opérationnel, censée avoir lieu il y a des années.

Sikorsky, qui a remporté un contrat de 1,24 milliard de dollars, a livré le 23e et dernier VH-92A Patriot aux Marines le 19 août 2024. Le même jour, le président de l’époque, Joe Biden, a effectué le premier voyage présidentiel à bord de l’un de ces avions.

Le Corps des Marines des États-Unis a atteint la capacité opérationnelle initiale (IOC) pour le VH-92A en décembre 2021, et le HMX-1 a commencé ses missions opérationnelles avec le nouvel avion en 2022.

La déclaration de Trump sur l’héliport intervient alors qu’il est déjà en train de transformer l’ancienne aile Est en une nouvelle salle de bal/centre militaire. Il convient de noter que même si Trump avait initialement déclaré que le projet coûterait 400 millions de dollars et serait financé par des donateurs privés, l’administration a finalement demandé un milliard de dollars de nouveau financement au Congrès pour les services secrets américains. Sur cet argent, 220 millions de dollars seraient consacrés à l’installation, tandis que le reste serait destiné à d’autres efforts visant à renforcer la sécurité autour du complexe. Le plan de dépenses est désormais pris dans une bataille juridique.

Dans notre article sur ce projet, nous avons soulevé la question de savoir si Trump utiliserait le toit de ce bâtiment comme nouvel héliport.

De cette histoire : «Peu de temps après la démolition de l’aile Est, nous avons demandé à la Maison Blanche si le toit de la salle de bal pouvait servir d’héliport pour Marine One. Cette enquête a été motivée par le problèmes chroniques de zone d’atterrissage avec les nouveaux hélicoptères VH-92A Marine One. Nous n’avons jamais eu de réponse, mais la nouvelle est tombée cette semaineque la Maison Blanche envisage maintenant de construire une piste d’atterrissage pour hélicoptères en raison de ce problème. Il n’est pas tout à fait clair si la salle de bal pourrait jouer ce rôle ou au moins être utilisée comme site d’atterrissage alternatif.»

Il convient également de noter que l’herbe bien entretenue où se trouve l’héliport a déjà été endommagée par la mise en place temporaire du combat de l’UFC à l’occasion du 80e anniversaire de Trump, le moment choisi pour l’installation de l’héliport est donc logique.

Nous ne savons pas exactement quand le nouvel héliport en granit sera mis en service, mais ce sera probablement cet été. Et bien que ce soit encore une autre façon pour Trump d’apposer sa marque sur le terrain de la Maison Blanche, il fera enfin du VH-92 le principal hélicoptère Marine One et permettra aux Sea King VH-3D de longue date de prendre leur retraite une fois pour toutes.