Rafale Fighter ajoute une fusée tueuse de drones bon marché à son arsenal

La France a effectué des tests de tir réel de fusées à guidage laser depuis son chasseur Rafale, ajoutant ainsi une capacité anti-drone à faible coût à l’avion. À l’instar des États-Unis et du Royaume-Uni, cela reflète une tendance plus large dans la guerre aérienne moderne, les forces aériennes reconnaissant de plus en plus qu’elles ont besoin d’options d’interception à plusieurs niveaux et rentables plutôt que de s’appuyer exclusivement sur des missiles coûteux.

La Direction générale de l’armement (DGA) a annoncé aujourd’hui l’intégration réussie des fusées à guidage laser de 68 mm sur le Rafale. Les tests ont commencé en février. La DGA ajoute que les travaux d’intégration ont été menés en collaboration avec le Centre d’expertise aérienne militaire (CEAM), soutenu par Dassault Aviation et Thales. Le programme est connu sous le nom de Lutte antidrone sur avion de combat (LADAC).

La Defense Procurement Agency a terminé avec succès les tests d’intégration de fusées à guidage laser de 68 mm sur l’avion de combat Rafale. Le délai entre l’attribution du contrat pour cette nouvelle capacité et l’obtention de la capacité opérationnelle initiale était inférieur à 8 mois. pic.twitter.com/rR2Nij9EzY — Aide française à l’Europe 🇨🇵 🇪🇺 (@aidefranceukr) 13 juillet 2026

Si LADAC est initialement destiné aux Rafale français, pilotés par l’armée de l’air et la marine, il pourrait également être fourni pour exporter les clients Rafale, et potentiellement d’autres avions de combat.

En octobre dernier, le chef d’état-major de l’armée de l’air et de l’espace, le général Jérôme Bellanger, avait déclaré lors d’une audition parlementaire qu’il était nécessaire de fournir des fusées à guidage laser pour le Rafale et/ou le Mirage 2000D RMV, afin de contrer les drones d’attaque unidirectionnels à longue portée, comme le Shahed-136 iranien et la série russe Geran.

Un responsable de la DGA m’a confié à Paris 2025 : « Nous devons absolument commencer à utiliser des fusées pour la mission anti-UAS, car nous ne pouvons pas continuer à utiliser nos missiles de grande valeur dans ce rôle. Nous ne voulons pas utiliser nos missiles de grande valeur, comme le MICA. » https://t.co/oEWRyOyF3W – Gareth Jennings (@GarethJennings3) 20 mars 2026

« En ce qui concerne les opérations aéroportées anti-drones, il n’est pas viable d’utiliser des missiles air-air MICA coûtant plus d’un million d’euros pour abattre un drone valant quelques milliers de dollars », a déclaré Bellanger. « Nous devons développer nos propres capacités de tir à faible coût ou adapter nos systèmes de contrôle de tir », a-t-il ajouté.

Le chef d’état-major de l’armée de l’air a suggéré que des solutions disponibles dans le commerce seraient très probablement utilisées.

En l’occurrence, une solution essentiellement française a été adoptée.

Il s’agit de fusées de 68 mm à guidage laser, chargées dans des nacelles de fusée Thales Telson JF12 de 12 cartouches. Ceux-ci sont utilisés conjointement avec le radar RBE2 du Rafale, qui a subi des modifications pour ce rôle, ainsi qu’avec le pod Talios, utilisé pour le suivi des cibles et la désignation laser.

La fusée elle-même serait l’Aculeus-LG, qui a une portée déclarée de 3,7 milles.

Le chef de la DGA, Patrick Pailloux, a déclaré hier à l’Assemblée nationale que l’intégration des fusées sur le Rafale pour le rôle C-UAS est désormais en cours et sera prête pour une mise en service opérationnelle « cet été ». @JanesINTEL histoire de moi-même et de @JakOSpades à venir… https://t.co/V4DTHM2jkd – Gareth Jennings (@GarethJennings3) 16 avril 2026

Le développement de la capacité LADAC a débuté le 31 décembre dernier dans l’urgence.

Fin février, les Rafale français protégeaient l’espace aérien des Émirats arabes unis contre les attaques de drones iraniens lors de l’opération Epic Fury. Ce faisant, ils ont tiré plusieurs dizaines de missiles MICA IR/EM en quelques semaines seulement.

Un avion de combat français Dassault Rafale a intercepté cet après-midi un drone iranien de frappe à longue portée de type Shahed/Geran avec un missile air-air (vraisemblablement MICA-EM/IR) au-dessus du gouvernorat d’Erbil, dans le nord de l’Irak. pic.twitter.com/lbM2xJ2TBb – Status-6 (War & Military News) (@Archer83Able) 14 avril 2026

📍 Proche et Moyen-Orient | Retour sur les engagements des moyens 🇫🇷 face aux menaces aériennes

💥 Protection des intérêts français dans la zone et application des accords de défense

🎯 Les armées 🇫🇷 maintiennent une posture défensive active, en coordination étroite avec… pic.twitter.com/jk8OZbLEPm — Armée française – Opérations militaires (@EtatMajorFR) 10 avril 2026

En avril, le Parlement français a été informé qu’une étude était en cours pour équiper le Rafale de nacelles de fusée. Le même mois, des images non officielles sont apparues montrant un Rafale d’essai dédié transportant une paire de pods JF12 alors qu’il volait depuis la base aérienne d’Istres-Le Tubé, siège de la DGA.

ENFIN !

Un Rafale français décollant de la base aérienne d’Istres avec une nacelle de fusée sous l’aile, très probablement pour tester une solution à faible coût pour les missions de chasse aux drones.

📸 via @Bruno_Aviation https://t.co/uYvZRFwwuS pic.twitter.com/U61V9d4gCD – Etienne Marcuz (@Etienne_Marcuz) 16 avril 2026

Dès avril, il a été suggéré que cette capacité pourrait être prête à être mise en service cet été. Cet objectif sera atteint avec le déploiement de la capacité LADAC sur les Rafale de l’armée de l’air et de l’espace française d’ici la fin du mois.

À ce stade, il n’est pas clair si les Rafales verront également leurs canons de 30 mm embarqués spécifiquement modifiés pour le travail anti-drone, comme Bellanger l’avait précédemment suggéré. Cela impliquerait une adaptation du système de contrôle de tir des canons pour atténuer le risque posé par les débris des drones détruits. Comme nous l’avons évoqué à maintes reprises par le passé, tirer avec le canon d’un chasseur contre une cible petite, basse et lente est intrinsèquement dangereux, en raison d’une combinaison de vitesse et de dynamique d’engagement, du risque de collision, d’éclats d’obus et d’autres débris, ainsi que des risques accrus de dommages collatéraux au sol.

L’armée américaine a pris l’initiative d’intégrer des roquettes à guidage laser sur les avions de combat à des fins anti-drones.

La fusée APKWS (Advanced Precision Kill Weapon System) de 70 mm à guidage laser et dotée d’une capacité air-air a désormais été autorisée à être utilisée par les avions de combat F-15E Strike Eagle, F-16C et A-10 de l’US Air Force, et d’autres types, comme le F/A-18E/F Super Hornet de l’US Navy, devraient également la recevoir.

Depuis lors, les F-15E et F-16 de l’US Air Force ont fait appel à plusieurs reprises à ces fusées pour faire face aux attaques de drones et de missiles iraniens au Moyen-Orient. En particulier, les combattants armés de roquettes ont été très activement impliqués dans la défense d’Israël contre les drones et les missiles iraniens. Lors des mêmes rencontres, les équipages du F-15E ont manqué de missiles face à d’importants barrages de drones et de missiles, un problème que les fusées à guidage laser peuvent aider à résoudre.

Des avions de chasse américains abattent des drones d’attaque unidirectionnels Houthis soutenus par l’Iran avec des roquettes de 2,75 pouces à guidage laser AGR-20 FALCO Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS).#HouthisAreTerrorists pic.twitter.com/bDoVnKwotc – Commandement central américain (@CENTCOM) 19 mars 2025

L’Eurofighter Typhoon est devenu le prochain avion à ajouter à ses options d’armement la variante optimisée air-air de la fusée APKWS à guidage laser.

Lors du Salon du Bourget en juin 2025, Jorge Tamarit Degenhardt, PDG d’Eurofighter, a confirmé que la mission de lutte contre les drones revêtait une importance croissante pour les clients du Typhoon et qu’il « devait maintenant avoir cette conversation » avec l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne et le Royaume-Uni – les quatre pays partenaires d’Eurofighter responsables du développement, de la construction et de la maintenance de l’avion.

La Royal Air Force britannique a annoncé en mai de cette année que ses Typhoons étaient désormais équipés d’APWS, « renforçant considérablement leur capacité à contrer les menaces émergentes lors d’opérations au Moyen-Orient ».

Les fusées à guidage laser de toutes sortes offrent des avantages significatifs pour le rôle de contre-drone, par rapport aux missiles air-air traditionnels. Leurs paramètres de performance les rendent particulièrement adaptés à l’abattage de cibles volantes relativement stables, non réactionnaires et de faible performance, notamment des drones et des missiles de croisière subsoniques.

Ils apportent également une augmentation majeure de la « profondeur du chargeur », chaque nacelle transportant plusieurs cartouches, occupant un pylône d’armes qui autrement serait normalement chargé d’un seul missile air-air.

Mais surtout, la nécessité de ces armes a été motivée par l’énorme disparité de coût entre la cible et les missiles air-air qui seraient autrement utilisés pour ce rôle. Dans le contexte français, un seul obus de MICA coûterait environ 2 millions de dollars, soit bien plus que les dernières variantes du missile air-air avancé à moyenne portée (AMRAAM) AIM-120, qui coûtent environ 1 million de dollars chacune.

Pendant ce temps, un drone Shahed pourrait avoir un coût unitaire d’environ 50 000 dollars, comme nous en avons discuté dans le passé.

Le coût de l’Aculeus-LG n’est pas clair, mais il se situe probablement dans la même région que celui de l’APWS équivalent. Ici, la section de guidage laser coûte entre 15 000 et 20 000 dollars, avec seulement quelques milliers de dollars de plus nécessaires pour fournir le moteur-fusée et l’ogive.

Il semble presque certain que les Rafale français ne seront pas les seuls à bénéficier de la nouvelle arme.

Il existe une importante communauté d’exploitants de Rafale au Moyen-Orient, le Qatar les pilotant déjà et les Émirats arabes unis qui devraient les recevoir prochainement. Ces deux éléments, ainsi que d’autres, pourraient bénéficier de ces capacités. Puisque ces fusées étaient également envisagées pour les Mirage 2000 dans le passé, les Mirages ukrainiens pourraient également être candidats à l’intégration ; l’armée de l’air ukrainienne utilise déjà APKWS sur ses F-16.

Alors que les conflits futurs sont susceptibles de comporter de grandes salves de drones d’attaque unidirectionnels et de missiles de croisière, ce type de capacité est susceptible de devenir une fonctionnalité plus courante sur les avions de combat modernes.