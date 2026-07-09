Les missiles Patriot de fabrication ukrainienne ne défendront pas le ciel du pays de sitôt

Deux jours après que l’Ukraine a déclaré qu’elle ne pouvait abattre aucun missile balistique russe en raison du manque d’intercepteurs de missiles sol-air (SAM) Patriot, le président Donald Trump a déclaré mercredi au président ukrainien Volodymyr Zelensky qu’il fournirait à Kiev une licence pour construire le sien.

Ce vœu, prononcé lors d’une réunion bilatérale au sommet de l’OTAN à Ankara, en Turquie, a été un rare moment de bien-être entre deux dirigeants mondiaux qui se sont souvent affrontés. Cependant, transformer cette offre en une réalité susceptible d’aider l’Ukraine à court terme n’est pas réaliste. Il faudrait au moins plusieurs mois avant que les premiers missiles sortent des chaînes de production pour toute une série de raisons que nous aborderons plus loin dans cette histoire.

« C’est plutôt cool », a déclaré Trump à Zelensky après avoir fait son offre de licence. « De cette façon, vous ne pouvez pas vous plaindre que nous ne leur en donnons pas assez. J’ai dit : ‘Faites-les vous-même.' »

Trump à Zelensky : « Nous allons vous donner l’autorisation de créer des Patriotes. » pic.twitter.com/S4eu4vhMUe – Défense de l’Ukraine (@DefenceU) 8 juillet 2026

Trump a ajouté une mise en garde révélatrice.

« Nous n’en avons pas encore informé l’entreprise, mais tout ira bien », a-t-il déclaré. Nous avons contacté Lockheed Martin et Raytheon, qui fabriquent des variantes de ces armes, pour plus de détails.

« Nous n’avons pas de commentaire immédiat sur l’annonce du président », nous a déclaré un porte-parole de RTX, la société mère de Raytheon. Cependant, le porte-parole a noté que RTX « a une longue histoire de coproduction de systèmes de défense critiques en Europe, avec d’importants fournisseurs en Pologne, en Allemagne, en Suisse et en Grèce, pour n’en nommer que quelques-uns ».

Le dirigeant américain a également laissé entendre que l’Ukraine n’aurait pas besoin de beaucoup de temps avant de pouvoir installer des intercepteurs Patriot produits dans son pays dans des lanceurs.

« Je pense qu’ils peuvent les produire assez rapidement », a affirmé Trump. « Ils ont une grande capacité à produire des armes. »

Comme nous l’avons noté plus tôt dans cet article, cela est pour le moins improbable, même si l’Ukraine est à l’avant-garde de la production d’armes depuis l’époque où elle faisait partie de l’Union soviétique.

Tout d’abord, un tel accord pourrait se heurter à des obstacles bureaucratiques et réglementaires, comme l’obtention de l’approbation du Congrès. Mais c’est le moindre des problèmes.

Par exemple, même Lockheed Martin, l’un des plus grands fabricants d’armes au monde, ne produit actuellement qu’environ 650 intercepteurs PAC-3 MSE par an, soit un peu moins de deux par jour. Cependant, en vertu d’un contrat avec le Pentagone signé en janvier, Lockheed s’est engagé à porter la production annuelle du Patriot à 2 000 exemplaires dans les années à venir.

« Chaque intercepteur PAC-3 MSE comporte un délai de production de 24 mois pour le missile et de 30 mois pour le moteur-fusée à poudre », a expliqué le Foreign Policy Research Institute (FPRI) dans une analyse récente. « De tels délais sont dus à des contraintes industrielles physiques, telles que le long temps de durcissement requis pour les moteurs-fusées à poudre et le processus complexe et pluriannuel de qualification de tout nouveau fournisseur de composants. »

Le principal goulot d’étranglement « se situe un niveau en dessous du maître d’œuvre », a ajouté le FPRI. « Boeing produit l’autodirecteur radar actif pour chaque PAC-3 MSE à partir d’une seule installation à Huntsville, en Alabama, et en 2025, il n’a livré qu’environ 650 à 700 autodirecteurs. Reconnaissant ce point d’étranglement, le Pentagone a signé en avril 2026 un cadre pour la production de triple autodirecteur, un aveu que la capacité d’assemblage final n’est pas pertinente si le sous-niveau ne peut pas suivre. La même logique s’applique au moteur-fusée à poudre du missile, fabriqué par L’Aerojet Rocketdyne de L3Harris.

Compte tenu de ces problèmes, la grande question est de savoir si l’Ukraine peut obtenir ces composants même si elle dispose d’une licence pour construire les intercepteurs. C’est une question à laquelle Kiev tente de répondre avec la gamme d’intercepteurs qu’elle tente de produire chez elle.

Fire Point, la société ukrainienne qui fabrique plusieurs drones ainsi que le missile de croisière FP-5 Flamingo, travaille sur un « bouclier anti-balistique » conçu et produit dans le pays. L’épine dorsale de ce système est le missile intercepteur FP-7.x de la société. En février, la société a effectué des tests de cette arme, basée sur son missile balistique FP-7.

Ce bouclier « est prêt sur le plan aérodynamique, mais n’est toujours pas apte au combat sans une intégration complète », précise le communiqué. Poste de Kyiv noté plus tôt ce mois-ci. « Le concepteur en chef Denys Shtilerman a déclaré que le système dépend de radars, de centres de commandement, d’une liaison de données sécurisée et d’un autodirecteur développé en Europe. La société travaille avec des partenaires pour combiner ces éléments dans un réseau de défense antimissile fonctionnel. »

Vous pouvez voir le missile FP-7 dans la vidéo suivante.

Vitamo FP7) pic.twitter.com/FxgCHVHMET – Denys Shtilierman (@DenShtilierman) 27 février 2026

Comme nous l’avons noté précédemment, entre l’utilisation américaine dans les récents conflits du Moyen-Orient, la consommation soutenue de l’Ukraine et les engagements envers près de 20 autres pays confrontés à des menaces croissantes, la fourniture d’intercepteurs Patriot constitue un problème majeur. Même avant que l’Ukraine ne se dote du système et que les multiples flambées de tensions au Moyen-Orient ne surviennent, la profondeur de l’arsenal mondial de missiles Patriot et la capacité de construire suffisamment d’intercepteurs en cas de crise étaient préoccupantes. Aujourd’hui, la demande a explosé et le rationnement est en cours, certains clients étant informés que leurs commandes seront détournées pour reconstituer les stocks américains. Cette pratique est même antérieure à la deuxième administration Trump, la Maison Blanche Biden déclarant à ses alliés que leurs commandes seraient détournées vers Taiwan et l’Ukraine.

Tous ces intercepteurs destinés à divers acheteurs auront besoin des mêmes composants hautement spécialisés et à longue durée de vie dont l’Ukraine aurait besoin pour la production nationale de ces armes.

Même si l’Ukraine parvient à rassembler tous les composants, elle a encore besoin d’un endroit où les rassembler pour en faire une arme viable. Face aux tirs constants de missiles et de drones russes, l’Ukraine disperse une grande partie de sa production d’armes pour éviter d’avoir un point de défaillance en cas d’attaque dévastatrice. Cependant, cela pourrait ne pas être optimal pour produire suffisamment d’intercepteurs Patriot pour fournir une défense adéquate contre ces menaces. Toute grande installation construite ou convertie spécialement pour cet effort – qui pourrait prendre des années – serait une cible de choix et serait probablement attaquée très rapidement.

Si l’Ukraine trouve un emplacement approprié et sûr, peut-être sous terre, elle aura encore besoin de personnel pour faire le travail. Cela soulève un autre niveau d’inquiétude, selon David Shank, un colonel de l’armée à la retraite qui a servi comme commandant de l’école d’artillerie de défense aérienne à Fort Sill, en Oklahoma, et comme commandant de la défense antimissile aérienne de la 10e armée en Europe.

« De mon point de vue, je suis absolument préoccupé à 100 % par les Ukrainiens et tous ceux qu’ils laissent entrer dans ces installations », a noté Shank. « Et bien sûr, cela met en jeu la quantité d’informations et de capacités que nous sommes prêts à partager pour que les Ukrainiens construisent des intercepteurs Patriot. »

Les inquiétudes de Shank sont fondées. La sécurité autour de ces armes et de leurs composants est très élevée. Les chances que des données ou du matériel se retrouvent entre les mains de l’ennemi constituent un problème dans un pays en guerre avec son voisin, et ces risques sont plus grands avec les variantes les plus avancées de ces armes comme la famille PAC-3.

Comme Raytheon l’a souligné dans sa réponse à notre enquête, la production sous licence d’intercepteurs Patriot n’est pas un concept sans précédent. Le Japon a également un contrat avec Lockheed Martin pour produire environ 30 intercepteurs Patriot par an. Les projets visant à augmenter ce chiffre ont rencontré un problème en 2024 en raison de problèmes de chaîne d’approvisionnement, Reuters signalé à l’époque. Parallèlement, une nouvelle usine MBDA-Raytheon en Europe, construite pour fabriquer des missiles GEM-T Patriot, devrait ouvrir ses portes plus tard cette année, selon le Temps Financier.

En outre, des projets ont été annoncés lors du sommet de l’OTAN visant à construire une installation de maintenance européenne Patriot PAC-3.

.@LockheedMartin se félicite d’un partenariat historique entre les États-Unis et l’Europe pour explorer une installation de maintenance de missiles PAC-3® en Europe. Nous sommes prêts à fournir cette capacité éprouvée et à renforcer la base industrielle de défense transatlantique. Cliquez ci-dessous : https://t.co/hbZrcm1WFN pic.twitter.com/COIpblgdHW – Lockheed Martin Europe (@LMEuropeNews) 7 juillet 2026

On ne sait pas non plus comment l’Ukraine paiera pour tout cela, même s’il est probable que les pays européens contribueront à payer la note.

Tout bien considéré, il faudra un certain temps avant que l’Ukraine puisse défendre son ciel avec des intercepteurs Patriot locaux.

« Je pense qu’il y aura des obstacles bureaucratiques à surmonter », a supposé Shank. « Mais en fin de compte, je pense que le transfert de technologie et la chaîne d’approvisionnement détermineront le rythme. Je suis sûr que l’Ukraine a déjà identifié les éléments importants nécessaires pour y parvenir. Je pense que la chaîne d’approvisionnement des composants complexes, des puces et des cartes de circuits pourrait ralentir le processus. »

En plus de promettre qu’il accorderait à l’Ukraine une licence pour construire des Patriot, Trump a également déclaré qu’il en fournirait un nombre non divulgué d’autres à partir des stocks américains existants.

Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir avant que l’Ukraine puisse se procurer les intercepteurs Patriot dont elle a besoin.

Selon la Direction du renseignement de défense ukrainien (GUR), « le complexe militaro-industriel russe prévoit de livrer jusqu’à 700 missiles balistiques 9M723 pour le système de missiles opérationnels et tactiques Iskander en 2026, soit le même nombre que l’année dernière ». Pravda ukrainienne signalé. « Les taux de production mensuels restent compris entre 55 et 60 missiles. »

En outre, « les Russes ont plus que doublé la production de missiles RM-48U pour les systèmes de défense aérienne S-300PM et S-400, qu’ils utilisent pour frapper des cibles au sol », ajoute la publication. « Plus de 480 missiles de ce type devraient être livrés en 2026, contre plus de 200 en 2025. Le taux de production mensuel actuel atteint 50 missiles. »

Le nombre de missiles balistiques que la Russie construit chaque année dépasse le rythme actuel de production d’intercepteurs Patriot haut de gamme, ce qui est révélateur du nombre d’intercepteurs que les États-Unis peuvent fournir à l’Ukraine de manière durable aux taux de production actuels.

Ainsi, l’offre de Trump, si elle se concrétise, ne résoudra pas le besoin urgent d’intercepteurs de l’Ukraine. Cependant, devenir un producteur Patriot, même après la guerre, serait une énorme victoire pour Kiev. Développer son propre stock donnerait à l’Ukraine un niveau de sécurité dont elle ne bénéficie pas actuellement. Être capable de co-exporter potentiellement certains des intercepteurs qu’elle assemble donnerait également un coup de pouce à son économie dont l’Ukraine a cruellement besoin. En outre, cela consoliderait davantage l’Ukraine en tant que fabricant d’armes haut de gamme. Compte tenu de l’appétit vorace mondial pour ces armes, les clients ne manqueraient pas.