L’Ukraine affirme que des dizaines de navires russes ont été frappés en mer d’Azov

L’Ukraine affirme que 28 navires russes ont été touchés samedi par des drones aériens dans la mer d’Azov. Ces frappes sont les dernières d’une campagne qui, selon les autorités ukrainiennes, a abouti à l’attaque quotidienne de près de 80 navires russes, pour la plupart des pétroliers de la flotte fantôme, dans cette étendue d’eau depuis le 6 juillet.

À la suite de ces attaques, « la Russie a temporairement arrêté la navigation via le canal Don-Azov, une voie navigable reliant le fleuve Don à la mer d’Azov ». Reuters » a rapporté, citant trois sources de l’industrie de l’exportation de céréales.

Cette décision intervient après que 13 navires russes, dont 10 pétroliers, ont été attaqués vendredi dans cette étendue d’eau. Les analystes du marché ont souligné Reuters qu’environ 25 % des exportations de blé de la Russie, le plus grand exportateur mondial de céréales, transitent par la mer d’Azov.

La Russie a suspendu les nouvelles demandes de transit de navires par le détroit de Kertch et a interrompu la navigation sur le canal Don-Azov, a rapporté Reuters. Cette décision fait suite à des attaques de drones ukrainiens contre des navires russes dans la mer d’Azov. Les contrats à terme sur blé d’Euronext ont augmenté de 4%. #Ukraine pic.twitter.com/5pETqKD75K – NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) 11 juillet 2026

La campagne sur la mer d’Azov s’inscrit dans le cadre d’efforts ukrainiens beaucoup plus vastes visant à isoler la péninsule de Crimée et à frapper les infrastructures énergétiques russes afin de nuire à son économie et de réduire sa capacité à faire la guerre. Comme nous l’avons déjà signalé, ces attaques infligent des souffrances aux forces russes en Crimée. Frappant souvent très profondément en Russie, ils ont également un effet dévastateur sur l’approvisionnement en carburant dans tout le pays. En outre, les attaques contribuent à stopper les avancées de Moscou et à ouvrir la voie aux avancées ukrainiennes.

« Dans la nuit du 11 juillet, les oiseaux des forces des systèmes sans pilote ont frappé 21 pétroliers, 4 remorqueurs, 2 cargos et 1 navire spécial dans la mer d’Azov », a déclaré sur X la 414e brigade distincte de systèmes d’aviation d’attaque sans pilote d’Ukraine, connue sous le nom de « Les oiseaux de Magyar ».

En plus de frapper les navires, les Magyar’s Birds ont affirmé avoir également touché « 53 cibles militaires légitimes engagées au plus profond des arrières de l’ennemi en Crimée et dans la partie sud des territoires temporairement occupés, y compris les ressources de la flotte et les infrastructures énergétiques. L’opération ‘Crimean Switch Off’ n’a pas de date de fin ».

La flotte de pétroliers fantômes était engagée par des pilotes de drones provenant d’un large éventail d’unités, a ajouté la brigade.

« L’humiliation technologique de l’empire continue », proclament les Oiseaux de Magyar. « Il va tomber à cause de la Crimée. »

Le point sur Magyar : Une autre mauvaise journée pour être un pétrolier.

28 navires fantômes de la flotte russe ont été traqués dans la nuit du 11 juillet dans la mer d’Azov par les forces des oiseaux des systèmes sans pilote.

Au total, 76 navires ont été heurtés sur six jours (06-11.07.26). La Molochka fait son travail.… pic.twitter.com/nhM9Di3DRg – 414 oiseaux de Magyar (@414magyarbirds) 11 juillet 2026

La brigade a commencé à diffuser des vidéos de ces frappes le 6 juillet. La première montre deux navires touchés dans une compilation de vidéos montrant des frappes sur des cibles principalement en Crimée. Les cibles comprenaient des systèmes de défense aérienne S-400, des radars et un dépôt pétrolier.

⚡️ Ne plaisantez pas sur les expéditions de carburant vers la Crimée. Nous vous avions prévenu.

Deux pétroliers transportant de l’essence de Taganrog vers la Crimée ont été traqués dans la mer d’Azov ; sur terre – deux systèmes de défense aérienne S-400 « Triumf », un dépôt pétrolier en feu à Kertch et un radar Nebo-U.

Dans la nuit de… pic.twitter.com/lRCPJJ2wKz – 414 oiseaux de Magyar (@414magyarbirds) 6 juillet 2026

Le lendemain, le 7 juillet, Magyar’s Birds a publié une vidéo qui s’ouvrait sur une large vue de près de deux douzaines de pétroliers alignés dans la mer d’Azov. La vidéo est ensuite coupée pour montrer plusieurs de ces navires heurtés et incendiés. L’unité a affirmé que huit pétroliers, un cargo et un ferry avaient été touchés.

Putain de merde.

Madyar’s Birds a éliminé 8 pétroliers russes, 1 cargo et 1 ferry de la flotte fantôme en une seule nuit (!).

À ce stade, l’Ukraine prend effectivement le contrôle non seulement du nord de la mer Noire, mais également de l’ensemble de la mer d’Azov. pic.twitter.com/7Hj1DUVbu3 – Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) 7 juillet 2026

Le 8 juillet, Magyar’s Birds a affirmé que neuf autres pétroliers russes avaient été attaqués.

Le point sur Magyar : la chasse aux pétroliers continue.

🔥 Les Birds de l’USF ont frappé 9 autres pétroliers de la flotte fantôme russe dans la nuit du 8 juillet dans la mer d’Azov.

🌶️ 21 navires ont été touchés au cours des dernières 72 heures : 19 pétroliers de la flotte fantôme, 1 cargo et 1 ferry à Kertch.

L’opération a été… pic.twitter.com/nWhJTU8vtQ – 414 oiseaux de Magyar (@414magyarbirds) 8 juillet 2026

Magyar’s Birds a publié une autre vidéo le 9 juillet affirmant que 14 navires russes avaient été touchés pendant la nuit.

Magyar : Le massacre de la flotte fantôme continue.

🔥 14 navires touchés dans la nuit du 9 juillet en mer d’Azov par les Oiseaux des Forces des Systèmes Sans Pilote.

La flotte fantôme des vers ne cesse de diminuer : 35 pétroliers, cargos et navires auxiliaires ont été touchés au cours des dernières 96 heures.

(Chronologie complète… pic.twitter.com/PNwRY7cg0F – 414 oiseaux de Magyar (@414magyarbirds) 9 juillet 2026

Vendredi 10 juillet, les Magyar’s Birds ont revendiqué des frappes contre 10 pétroliers, un cargo, un ferry et un remorqueur maritime.

Le point sur la nouvelle Chornobaivka en mer d’Azov de Magyar :

La branche Azov de Tchernobaïvka compte déjà 48 : +13 navires de la flotte fantôme traqués aux abords de la Crimée dans la nuit du 10 juillet.

🔥 Les Birds of the Unmanned Systems Forces ont frappé 48 navires en 120 heures – la flotte devient… pic.twitter.com/S0wmmi5Y71 – 414 oiseaux de Magyar (@414magyarbirds) 10 juillet 2026

Outre les vidéos diffusées par l’unité, d’autres sont apparues sur les réseaux sociaux montrant les conséquences de ces attaques.

Les conséquences d’une frappe de drone ukrainien sur l’un des pétroliers de la flotte fantôme russe dans la mer d’Azov. pic.twitter.com/wO2OJewxHQ – Visegrád 24 (@visegrad24) 10 juillet 2026

❗️Conséquences de la frappe du 🇺🇦drone ukrainien sur le 🇷🇺Cargo russe FAVORI (type Volgo-Don, Projet 1565A) en mer d’Azov pic.twitter.com/MCfwC5fmPa – 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) 10 juillet 2026

Des images montrent des drones des forces armées ukrainiennes attaquant des pétroliers appartenant à la flotte fantôme russe dans la mer d’Azov.

Au cours des quatre derniers jours seulement, les Ukrainiens ont endommagé ou détruit 49 navires russes. pic.twitter.com/Ejv7aPv9JS – Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) 10 juillet 2026

Magyar’s Birds ne nomme pas les types de drones utilisés, mais les vidéos montrent qu’ils proviennent de Fire Point, qui fabrique plusieurs drones kamikaze ainsi que le missile de croisière FP-5 Flamingo.

Roy Gardiner, un ancien officier militaire canadien qui fait partie du collectif Defence Tech For Ukraine et est un expert de la guerre par drones ukrainiens, a supposé que les attaques étaient menées par le drone FP-2.

« C’est le seul drone disponible en grand nombre et avec la portée nécessaire pour transporter autant d’explosifs, autre que l’AN-196 Liutyi à longue portée, qui est beaucoup plus cher et illogique à utiliser pour cette mission », nous a dit Gardiner, qui utilise la poignée @GrandpaRoy2 sur X.

Les drones ukrainiens ont heurté environ 175 000 tonnes de navires dans la mer d’Azov au cours des derniers jours – ce sont les chiffres de la Seconde Guerre mondiale. https://t.co/P4IEJb77M0 – Roy🇨🇦 (@GrandpaRoy2) 10 juillet 2026

Denis Shtilerman, copropriétaire de Fire Point, a récemment déclaré au TSN Selon un média, l’entreprise a augmenté la charge militaire de ses drones d’attaque FP-2 à 200 kilogrammes. Un changement dans la conception des ailes a permis au drone d’atteindre une portée de vol allant jusqu’à 370 kilomètres avec ces ogives, a-t-il affirmé.

Cette portée donne aux forces ukrainiennes un contrôle de tir sur la quasi-totalité de la mer d’Azov, une étendue d’eau située au nord de la mer Noire. Les vidéos indiquent que cela est rendu possible par des liaisons de données par satellite à haut débit permettant des opérations man-in-the-loop à de grandes distances. Cela a permis l’utilisation de drones maritimes ukrainiens depuis leur arrivée, mais la miniaturisation de la technologie a désormais permis une utilisation à grande échelle sur des munitions d’attaque unidirectionnelles.

En plus des drones aériens frappant ces pétroliers, le bureau de sécurité d’État du SBU ukrainien a utilisé des drones marins Sea Baby pour attaquer un pétrolier russe dans la mer Noire le 8 juin. Comme nous l’avons souvent rapporté, la campagne navale ukrainienne s’est concentrée en grande partie sur la flotte russe de la mer Noire. De nombreuses attaques réussies ont été enregistrées contre les navires et les installations de la flotte de la mer Noire, obligeant à l’évacuation générale des moyens navals russes de la Crimée occupée et vers des bases en Russie proprement dite.

Морський дron СБУ Sea Baby уразив танкер «тіньового флоту» рф «Blue» у Чорному морі

➡️ https://t.co/AQ6i0QGMgA pic.twitter.com/HDu89IYJJc – СБ України (@ServiceSsu) 8 juillet 2026

Dans le cadre de la campagne sur la mer d’Azov, certains blogueurs russes reprochent à Moscou de ne pas en faire assez pour protéger ces pétroliers.

« La chaîne Telegram ‘Military Informant’ s’est plainte du fait que la façon dont les pétroliers se déplaçaient sans défense était devenue en fait un stand de tir pour les opérateurs de drones ukrainiens, sans la couverture d’une flotte de la mer Noire, qui pouvait aujourd’hui à peine se défendre », a déclaré la chaîne Telegram. BBC récemment noté.

Le Kremlin est certainement attentif aux attaques de l’Ukraine contre les raffineries, les dépôts pétroliers, les ports, les navires et autres infrastructures énergétiques.

Le nationaliste russe et blogueur Z Vitali Voronov est dégoûté que des drones ukrainiens aient atteint Omsk, bien à l’est de l’Oural en Sibérie.

« Eh bien, après que les drones ukrainiens ont commencé à atteindre la Sibérie et à frapper la raffinerie de pétrole d’Omsk, je crois encore plus en Vladimir Poutine.

1/ https://t.co/sFA9sLevl9 pic.twitter.com/WvbccZppt9 – Roy🇨🇦 (@GrandpaRoy2) 8 juillet 2026

Le président russe Vladimir Poutine « est suffisamment préoccupé pour aborder publiquement la pénurie de carburant à la télévision d’État, insistant sur le fait que les attaques ukrainiennes « créent évidemment des problèmes », mais insistant sur le fait que « ce n’est pas critique » » BBC expliqué.

Il y a de bonnes raisons pour Poutine de s’inquiéter.

« La production russe d’essence est tombée à un niveau équivalent à seulement 65 % environ de la consommation moyenne saisonnière après que les attaques de drones ukrainiens ont entraîné des arrêts dans de grandes raffineries de pétrole. » Reuters a rapporté vendredi, citant « deux sources de l’industrie ‌et Reuters calculs. »

Suite aux attaques ukrainiennes, la Russie – longtemps un grand exportateur de pétrole – se tourne désormais vers les importations pour combler le déficit et répondre à la demande.

« Les livraisons d’essence et de diesel de la Biélorussie à la Russie ont atteint un record mensuel en juin, tandis que des sources industrielles ont déclaré la semaine dernière que la Russie avait « commencé » le transport maritime depuis l’Inde. Reuters ajouté. « Les commerçants ont déclaré que jusqu’à 6 000 tonnes d’essence étaient livrées chaque jour de la Biélorussie voisine à la Russie. Les stocks sont également exploités. »

La Russie prend également la mesure drastique d’envisager d’interdire les exportations de diesel, d’essence et de carburéacteur.

Reuters : La Biélorussie a enregistré des messages postaux supérieurs à la RF

Pour moi — dans trois catégories :https://t.co/4v1IPzy4Ll pic.twitter.com/Fb5i5Jq6Ni – Сharter97.org (@charter_97) 9 juillet 2026

Tout cela survient alors que l’Ukraine et la Russie se disputent des territoires et une influence, dans le cadre d’un effort lent et intermittent du président Donald Trump pour mettre fin au conflit.

Le succès de l’Ukraine en ciblant les infrastructures énergétiques de la Russie et en isolant la Crimée a probablement eu un effet sur Trump, qui a changé à plusieurs reprises sa position quant au camp qu’il favorisait.

Comme nous l’avons récemment rapporté, Trump et le président ukrainien Volodymyr Zelensky ont eu une réunion bilatérale remarquablement chaleureuse lors du sommet de l’OTAN à Ankara, en Turquie, en début de semaine. À tel point que le dirigeant américain a promis à son homologue des licences pour fabriquer des intercepteurs du système de défense aérienne Patriot, ce que Zelensky recherche depuis des années sans succès.

Trump à Zelensky : « Nous allons vous donner l’autorisation de créer des Patriotes. » pic.twitter.com/S4eu4vhMUe – Défense de l’Ukraine (@DefenceU) 8 juillet 2026

L’Ukraine continue de lutter dur pour repousser les barrages de missiles balistiques russes et reste dépassée en termes de troupes et d’équipements sur le champ de bataille, où les combats sont pratiquement au point mort. Malgré cela, Kiev prouve que les efforts asymétriques, comme la campagne sur la mer d’Azov, contribuent à contrebalancer les avantages de Moscou.