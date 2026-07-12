L’Ukraine affirme que des dizaines de navires russes ont été frappés en mer d’Azov

L’Ukraine affirme que 28 navires russes ont été touchés samedi par des drones aériens dans la mer d’Azov. Ces frappes sont les dernières d’une campagne qui, selon les autorités ukrainiennes, a abouti à l’attaque quotidienne de près de 80 navires russes, pour la plupart des pétroliers de la flotte fantôme, dans cette étendue d’eau depuis le 6 juillet.
À la suite de ces attaques, « la Russie a temporairement arrêté la navigation via le canal Don-Azov, une voie navigable reliant le fleuve Don à la mer d’Azov ». Reuters » a rapporté, citant trois sources de l’industrie de l’exportation de céréales.
Cette décision intervient après que 13 navires russes, dont 10 pétroliers, ont été attaqués vendredi dans cette étendue d’eau. Les analystes du marché ont souligné Reuters qu’environ 25 % des exportations de blé de la Russie, le plus grand exportateur mondial de céréales, transitent par la mer d’Azov.
La campagne sur la mer d’Azov s’inscrit dans le cadre d’efforts ukrainiens beaucoup plus vastes visant à isoler la péninsule de Crimée et à frapper les infrastructures énergétiques russes afin de nuire à son économie et de réduire sa capacité à faire la guerre. Comme nous l’avons déjà signalé, ces attaques infligent des souffrances aux forces russes en Crimée. Frappant souvent très profondément en Russie, ils ont également un effet dévastateur sur l’approvisionnement en carburant dans tout le pays. En outre, les attaques contribuent à stopper les avancées de Moscou et à ouvrir la voie aux avancées ukrainiennes.
« Dans la nuit du 11 juillet, les oiseaux des forces des systèmes sans pilote ont frappé 21 pétroliers, 4 remorqueurs, 2 cargos et 1 navire spécial dans la mer d’Azov », a déclaré sur X la 414e brigade distincte de systèmes d’aviation d’attaque sans pilote d’Ukraine, connue sous le nom de « Les oiseaux de Magyar ».
En plus de frapper les navires, les Magyar’s Birds ont affirmé avoir également touché « 53 cibles militaires légitimes engagées au plus profond des arrières de l’ennemi en Crimée et dans la partie sud des territoires temporairement occupés, y compris les ressources de la flotte et les infrastructures énergétiques. L’opération ‘Crimean Switch Off’ n’a pas de date de fin ».
La flotte de pétroliers fantômes était engagée par des pilotes de drones provenant d’un large éventail d’unités, a ajouté la brigade.
« L’humiliation technologique de l’empire continue », proclament les Oiseaux de Magyar. « Il va tomber à cause de la Crimée. »
La brigade a commencé à diffuser des vidéos de ces frappes le 6 juillet. La première montre deux navires touchés dans une compilation de vidéos montrant des frappes sur des cibles principalement en Crimée. Les cibles comprenaient des systèmes de défense aérienne S-400, des radars et un dépôt pétrolier.
Le lendemain, le 7 juillet, Magyar’s Birds a publié une vidéo qui s’ouvrait sur une large vue de près de deux douzaines de pétroliers alignés dans la mer d’Azov. La vidéo est ensuite coupée pour montrer plusieurs de ces navires heurtés et incendiés. L’unité a affirmé que huit pétroliers, un cargo et un ferry avaient été touchés.
Le 8 juillet, Magyar’s Birds a affirmé que neuf autres pétroliers russes avaient été attaqués.
Magyar’s Birds a publié une autre vidéo le 9 juillet affirmant que 14 navires russes avaient été touchés pendant la nuit.
Vendredi 10 juillet, les Magyar’s Birds ont revendiqué des frappes contre 10 pétroliers, un cargo, un ferry et un remorqueur maritime.
Outre les vidéos diffusées par l’unité, d’autres sont apparues sur les réseaux sociaux montrant les conséquences de ces attaques.
Magyar’s Birds ne nomme pas les types de drones utilisés, mais les vidéos montrent qu’ils proviennent de Fire Point, qui fabrique plusieurs drones kamikaze ainsi que le missile de croisière FP-5 Flamingo.
Roy Gardiner, un ancien officier militaire canadien qui fait partie du collectif Defence Tech For Ukraine et est un expert de la guerre par drones ukrainiens, a supposé que les attaques étaient menées par le drone FP-2.
« C’est le seul drone disponible en grand nombre et avec la portée nécessaire pour transporter autant d’explosifs, autre que l’AN-196 Liutyi à longue portée, qui est beaucoup plus cher et illogique à utiliser pour cette mission », nous a dit Gardiner, qui utilise la poignée @GrandpaRoy2 sur X.
Denis Shtilerman, copropriétaire de Fire Point, a récemment déclaré au TSN Selon un média, l’entreprise a augmenté la charge militaire de ses drones d’attaque FP-2 à 200 kilogrammes. Un changement dans la conception des ailes a permis au drone d’atteindre une portée de vol allant jusqu’à 370 kilomètres avec ces ogives, a-t-il affirmé.
Cette portée donne aux forces ukrainiennes un contrôle de tir sur la quasi-totalité de la mer d’Azov, une étendue d’eau située au nord de la mer Noire. Les vidéos indiquent que cela est rendu possible par des liaisons de données par satellite à haut débit permettant des opérations man-in-the-loop à de grandes distances. Cela a permis l’utilisation de drones maritimes ukrainiens depuis leur arrivée, mais la miniaturisation de la technologie a désormais permis une utilisation à grande échelle sur des munitions d’attaque unidirectionnelles.
En plus des drones aériens frappant ces pétroliers, le bureau de sécurité d’État du SBU ukrainien a utilisé des drones marins Sea Baby pour attaquer un pétrolier russe dans la mer Noire le 8 juin. Comme nous l’avons souvent rapporté, la campagne navale ukrainienne s’est concentrée en grande partie sur la flotte russe de la mer Noire. De nombreuses attaques réussies ont été enregistrées contre les navires et les installations de la flotte de la mer Noire, obligeant à l’évacuation générale des moyens navals russes de la Crimée occupée et vers des bases en Russie proprement dite.
Dans le cadre de la campagne sur la mer d’Azov, certains blogueurs russes reprochent à Moscou de ne pas en faire assez pour protéger ces pétroliers.
« La chaîne Telegram ‘Military Informant’ s’est plainte du fait que la façon dont les pétroliers se déplaçaient sans défense était devenue en fait un stand de tir pour les opérateurs de drones ukrainiens, sans la couverture d’une flotte de la mer Noire, qui pouvait aujourd’hui à peine se défendre », a déclaré la chaîne Telegram. BBC récemment noté.
Le Kremlin est certainement attentif aux attaques de l’Ukraine contre les raffineries, les dépôts pétroliers, les ports, les navires et autres infrastructures énergétiques.
Le président russe Vladimir Poutine « est suffisamment préoccupé pour aborder publiquement la pénurie de carburant à la télévision d’État, insistant sur le fait que les attaques ukrainiennes « créent évidemment des problèmes », mais insistant sur le fait que « ce n’est pas critique » » BBC expliqué.
Il y a de bonnes raisons pour Poutine de s’inquiéter.
« La production russe d’essence est tombée à un niveau équivalent à seulement 65 % environ de la consommation moyenne saisonnière après que les attaques de drones ukrainiens ont entraîné des arrêts dans de grandes raffineries de pétrole. » Reuters a rapporté vendredi, citant « deux sources de l’industrie et Reuters calculs. »
Suite aux attaques ukrainiennes, la Russie – longtemps un grand exportateur de pétrole – se tourne désormais vers les importations pour combler le déficit et répondre à la demande.
« Les livraisons d’essence et de diesel de la Biélorussie à la Russie ont atteint un record mensuel en juin, tandis que des sources industrielles ont déclaré la semaine dernière que la Russie avait « commencé » le transport maritime depuis l’Inde. Reuters ajouté. « Les commerçants ont déclaré que jusqu’à 6 000 tonnes d’essence étaient livrées chaque jour de la Biélorussie voisine à la Russie. Les stocks sont également exploités. »
La Russie prend également la mesure drastique d’envisager d’interdire les exportations de diesel, d’essence et de carburéacteur.
Tout cela survient alors que l’Ukraine et la Russie se disputent des territoires et une influence, dans le cadre d’un effort lent et intermittent du président Donald Trump pour mettre fin au conflit.
Le succès de l’Ukraine en ciblant les infrastructures énergétiques de la Russie et en isolant la Crimée a probablement eu un effet sur Trump, qui a changé à plusieurs reprises sa position quant au camp qu’il favorisait.
Comme nous l’avons récemment rapporté, Trump et le président ukrainien Volodymyr Zelensky ont eu une réunion bilatérale remarquablement chaleureuse lors du sommet de l’OTAN à Ankara, en Turquie, en début de semaine. À tel point que le dirigeant américain a promis à son homologue des licences pour fabriquer des intercepteurs du système de défense aérienne Patriot, ce que Zelensky recherche depuis des années sans succès.
L’Ukraine continue de lutter dur pour repousser les barrages de missiles balistiques russes et reste dépassée en termes de troupes et d’équipements sur le champ de bataille, où les combats sont pratiquement au point mort. Malgré cela, Kiev prouve que les efforts asymétriques, comme la campagne sur la mer d’Azov, contribuent à contrebalancer les avantages de Moscou.