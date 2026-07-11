L’USAF décide de ne pas faire voler des B-21 Raiders avec un seul pilote

L’US Air Force a officiellement décidé que le B-21 Raider serait piloté par un équipage composé de deux pilotes, tout comme le B-2 l’est aujourd’hui. Le service avait auparavant envisagé d’exploiter le bombardier avec un seul pilote aux côtés d’un officier des systèmes d’armes (WSO), ou « wizzo ». Il est désormais prévu de transformer un certain nombre de WSO et d’officiers des systèmes de combat (CSO) qualifiés en pilotes pour la future flotte de B-21.

L’annonce officielle concernant l’équipage standard de deux pilotes pour le B-21 a eu lieu hier. Cela fait suite à l’annonce par l’Air Force en juin selon laquelle un pilote d’essai opérationnel avait pris pour la première fois les commandes d’un Raider de pré-production.

« Après une analyse minutieuse des capacités avancées du B-21, les dirigeants de l’Air Force ont déterminé qu’une configuration à deux pilotes soutient de manière optimale le profil de mission de l’avion », selon un communiqué officiel. « Pour maximiser la létalité et la capacité de survie du Raider, il est impératif de conserver la profonde expérience tactique et de combat qui réside actuellement au sein des communautés WSO et CSO. »

« L’Air Force est en train d’établir un programme de transition des pilotes pour certains officiers des systèmes d’armes et des systèmes de combat qui seront choisis pour suivre une formation de pilote avec une affectation de suivi sur le B-21 », ajoute le communiqué. « Les officiers éligibles recevront des informations supplémentaires via les canaux de commandement lorsqu’elles seront disponibles. »

Le Raider est encore en développement, mais l’Air Force a désormais pour objectif de commencer à déployer les bombardiers l’année prochaine à la base aérienne d’Ellsworth, dans le Dakota du Sud. Le plan annoncé reste l’acquisition d’au moins 100 B-21, mais les responsables du service ont déclaré qu’ils prévoyaient de publier un chiffre plus précis l’année prochaine, qui devrait être plus important. Cela aura également un impact sur le nombre total de pilotes requis.

« 11B » est ici le code de base de la spécialité de l’Air Force (AFSC) pour les pilotes de bombardiers. Les suffixes sont utilisés pour refléter les types de bombardiers spécifiques que les individus sont chargés de piloter. Ce code administratif ne doit en aucun cas être confondu avec le 11B Military Occupational Specialty (MOS) de l’armée américaine pour les fantassins.

Comme mentionné, l’équipage standard d’un bombardier B-2 est également composé de deux pilotes. Il existe également un petit lit de camp qui permet à un pilote de dormir pendant que l’autre vole pendant certaines parties d’une sortie, qui peut parfois s’étendre sur plusieurs jours. Avoir deux pilotes offre également une marge de sécurité supplémentaire. Cela étant dit, pour les opérations monopilotes du B-21, l’Air Force aurait pu fournir aux WSO une formation supplémentaire pour pouvoir piloter l’avion en cas d’urgence.

Il s’agissait de la première interview de Davis depuis qu’il a pris la tête de l’AFGSC, qui supervise les flottes de bombardiers de l’Air Force, ainsi que d’autres capacités stratégiques. Son prédécesseur, le général Thomas Bussière, aujourd’hui à la retraite, avait été celui qui avait recommandé d’exploiter le B-21 avec un pilote et un WSO.

« En ce qui concerne l’effectif de l’équipage du B-21, c’est une discussion en cours au sein du Département de l’Armée de l’Air. Aucune décision finale n’a été prise. Franchement, nous avons eu la même discussion sur le B-2 sur la façon dont il serait équipé. Et finalement, ils ont opté pour deux pilotes, en partie à cause du coût de la plate-forme et du nombre qu’ils produisaient », a déclaré Davis dans son entretien avec nous lorsqu’on lui a posé des questions à ce sujet. « En fait, à l’époque, il était nécessaire d’avoir une expérience de navigateur ou de WSO pour être pilote de B-2. Nous nous en sommes éloignés au fil du temps, mais c’était l’une des exigences initiales. »

Ce dernier point est particulièrement remarquable maintenant que l’Air Force a officiellement annoncé qu’elle transformerait les WSO et les CSO en pilotes de B-21.

« Avec les pilotes du B-21, c’est un avion différent, car il possède un certain nombre de capacités différentes », avait ajouté Davis. « Nous pensons donc que la bonne chose à faire est d’examiner attentivement l’effectif de l’équipage et de décider de la meilleure façon d’en faire la plate-forme de combat la plus performante possible. »

Même si ces capacités pourraient un jour ouvrir la porte à des modes de pilotage facultatifs ou sans équipage pour le B-21, elles pourraient également être très bénéfiques pour les pilotes humains pilotant actuellement les bombardiers. Depuis des années, l’armée américaine investit massivement publiquement dans les technologies de type « copilote virtuel » pour augmenter les marges de sécurité et réduire la charge de travail du personnel navigant des avions et hélicoptères à voilure fixe. Ceci s’ajoute à tout travail effectué dans le domaine classifié.

Comme nous l’avons écrit précédemment :

« Depuis le début des années 2010, la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) soutient notamment le développement de « copilotes » d’IA qui pourraient être utilisés sur des hélicoptères et des avions fixes pour contribuer à augmenter les marges de sécurité et à réduire la charge de travail des pilotes humains grâce à un programme appelé Aircrew Labor In-Cockpit Automation System (ALIAS). Le travail d’ALIAS a été centré sur le progiciel de contrôle de vol autonome MATRIX de Lockheed Martin. «

« D’autres sociétés, telles que Shield AI et Merlin, ont développé des packages d’autonomie similaires et ont progressivement accru leurs capacités. Merlin a notamment travaillé à l’intégration de son logiciel d’autonomie sur un avion-citerne KC-135 de l’Air Force. Hivemind de Shield AI a déjà été intégré sur une multitude de plates-formes avec et sans équipage. Il convient également de noter que le B-21 est en développement depuis plus d’une décennie et que ses capacités à cet égard auraient été bien en avance sur son temps. «

« Un agent IA offrirait à l’équipage d’un B-21 des couches supplémentaires de redondance et des marges de sécurité supplémentaires, tout en contribuant simplement à réduire la charge de travail totale, ce qui pourrait compenser les risques associés au fait d’avoir un seul pilote. Si les fonctions de ce copilote virtuel s’étendent à l’offre de conseils tactiques bien formulés, comme par exemple s’il faut ou non attaquer, bloquer ou éviter complètement une menace le long de la trajectoire de vol soigneusement calculée de la « ligne bleue » du B-21, cela pourrait également offrir une augmentation importante en termes de capacité de survie et de flexibilité tactique. «

Par ailleurs, le B-21 continue d’être un programme d’acquisition modèle qui a réussi à respecter largement le calendrier et le budget, malgré au moins quelques obstacles, selon des responsables militaires américains et des membres du Congrès. En février, l’Air Force a annoncé qu’elle augmentait le taux de production des bombardiers pour accélérer leur mise en service.

Lorsque le premier B-21 atterrira à la base aérienne d’Ellsworth, on peut désormais s’attendre à ce qu’il soit piloté par un équipage composé de deux pilotes.

Howard Altman a contribué à cette histoire.