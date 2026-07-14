L’Ukraine obtient l’autorisation de construire des intercepteurs anti-missiles Aster 30

Le président français Emmanuel Macron a déclaré que l’Ukraine était sur le point d’obtenir une licence pour produire des missiles Aster 30 dans son pays. Aster 30 est l’intercepteur anti-aérien utilisé dans le système de missiles sol-air SAMP/T, dont des exemples sont déjà en service en Ukraine. Le SAMP/T franco-italien est souvent décrit comme un analogue du Patriot de fabrication américaine, et les deux systèmes offrent à l’Ukraine une capacité vitale en matière de missiles anti-balistiques.

Le président français s’est exprimé aux côtés du président ukrainien Volodymyr Zelensky, du Premier ministre britannique Keir Starmer et du chancelier allemand Friedrich Merz lors d’une conférence de presse au sommet de la Coalition des volontaires aujourd’hui à Paris. Au total, 25 dirigeants mondiaux étaient présents. Lors de cet événement, les gouvernements de l’Ukraine, du Danemark, de la France, de l’Allemagne, de l’Italie, des Pays-Bas, de la Norvège, de l’Espagne, de la Suède et du Royaume-Uni ont également annoncé la création d’une coalition intégrée contre les missiles balistiques. La coalition mettra en commun ses ressources pour développer de nouvelles capacités de défense antimissile balistique.

‼️L’Ukraine recevra des licences pour produire des missiles anti-aériens Aster-30 pour le système de défense aérienne SAMP/T, des bombes aériennes AASM Hammer et des missiles de croisière SCALP.

Président Macron :

L’Ukraine recevra le premier lot de missiles SAMP/T et 16 avions Rafale ainsi que les équipements qui l’accompagnent… https://t.co/CHg8hOOcqC pic.twitter.com/Hzj8zo4atP – Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) 13 juillet 2026

« Plus tôt cet après-midi, le président (ukrainien) Zelenskiy et moi-même sommes tombés d’accord sur une feuille de route entre nos deux pays, mettant en œuvre ce qui avait été convenu en principe en novembre dernier concernant notre coopération bilatérale en matière de défense », a déclaré Macron lors d’une conférence de presse aujourd’hui, selon une traduction de ses remarques de Reuters.

Cela devrait inclure la production sous licence de l’Aster 30, ainsi que des bombes à guidage de précision de la série AASM Hammer et des missiles de croisière SCALP. La France a déjà fourni des tranches de ces trois munitions à l’Ukraine. Il convient également de noter que les forces ukrainiennes ont également reçu du Royaume-Uni des missiles de croisière Storm Shadow, presque identiques aux SCALP.

Macron a également souligné les livraisons prévues de systèmes de missiles sol-air SAMP/T et SAMP/T NG aux forces ukrainiennes, qui devraient commencer au moins plus tard cette année. Le SAMP/T NG est une version améliorée du type SAMP/T de base et est conçu pour offrir une enveloppe d’engagement élargie, à la fois en termes d’altitude et de portée maximale, principalement grâce à l’inclusion de nouveaux radars. Les versions française et italienne du SAMP/T NG diffèrent par le radar exact utilisé (le français Thales GF 300 ou le Kronos Grand Mobile HP de l’italien Leonardo). Des variantes améliorées de l’Aster 30 sont également en cours de développement. L’Ukraine dispose actuellement de deux systèmes SAMP/T de base, l’un français et l’autre italien.

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En outre, le président français a évoqué les progrès réalisés dans le projet d’acquisition par l’Ukraine de chasseurs Rafale de fabrication française, l’objectif étant désormais de livrer les 16 premiers de ces avions au cours de la période 2028-2029. Vous pouvez en savoir plus sur ces projets, annoncés pour la première fois l’année dernière, ici.

La décision des autorités françaises d’autoriser l’Ukraine à produire des Aster 30 dans son pays est particulièrement significative. Les missiles balistiques russes, y compris les missiles lancés au sol et le Kinzhal à lancement aérien, ont constitué et continuent de présenter une menace particulièrement difficile à gérer pour l’Ukraine. Les missiles balistiques reviennent sur Terre à des vitesses très élevées lors de la phase terminale du vol, ce qui les rend très difficiles à intercepter par rapport aux autres types de missiles en général.

Ces dernières années, la Russie a également commencé à utiliser des missiles balistiques dotés de capacités de manœuvre améliorées pour les rendre encore plus difficiles à abattre, même par des systèmes de défense aérienne plus avancés comme Patriot. Le général de l’armée de l’air française Fabien Mandon, chef d’état-major de la défense française, a affirmé l’année dernière que le SAMP/T s’avérait en réalité plus efficace que le Patriot contre les menaces balistiques russes.

« Nous avons aidé l’Ukraine en déployant des systèmes d’interception de missiles et de drones appelés système SAMP/T », a déclaré Mandon. « Les Russes ont adapté les profils de vol de leurs missiles les plus avancés car ils se sont rendu compte qu’ils étaient interceptés par les défenses ukrainiennes. Aujourd’hui, le système Patriot a du mal à les intercepter, mais le SAMP/T les intercepte. »

Cela étant dit, l’Ukraine possède encore plus de systèmes Patriot que de SAMP/T, mais les deux sont extrêmement demandés et rares. Il en va de même pour les intercepteurs.

Les systèmes Patriot sont devenus la pierre angulaire de la défense aérienne ukrainienne depuis 2023.

À l’aide de missiles PAC-3, ils interceptent des menaces balistiques et hypersoniques comme Iskander et Kinzhal, protégeant les villes et sauvant des vies.@KpsZSU @DefenceU pic.twitter.com/TTi8PCAEsM – Médias UNITED24 (@United24media) 4 avril 2026

« Nos soldats ont bien réussi aujourd’hui à intercepter des drones et des missiles de croisière, mais malheureusement pas de missiles balistiques russes. Et la raison en est précisément l’insuffisance des approvisionnements en missiles intercepteurs », a écrit le président ukrainien Zelensky dans un article en langue ukrainienne sur X le 6 juillet après un barrage particulièrement intense sur la capitale Kiev, selon une traduction automatique. « Il est extrêmement important que le monde, et en premier lieu l’Amérique et nos partenaires européens, sortent du sommet de l’OTAN à Ankara avec des décisions fermes en faveur de notre défense aérienne et donc de la protection de la vie des citoyens ordinaires. Tant que les missiles destinés aux « patriotes » resteront dans les entrepôts des alliés, cela ne fera qu’encourager la Russie à continuer de « vaincre » les bâtiments résidentiels. Les États-Unis et l’Europe ont suffisamment de puissance pour mettre fin à cette terreur. »

Cette nuit-là, Kiїв був під масованим російським ударом. La Russie a joué 68 courses et a 351 jours. Зараз триває ліквідація наслідків. Il y a environ 10 emplacements dans les magasins. Si vous faites quelque chose pour nous, je vais vous aider… pic.twitter.com/cf2vZzOZy2 – Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 6 juillet 2026

Patriot et SAMP/T pourraient offrir des capacités importantes contre d’autres menaces aériennes, notamment le missile russe Zircon. Le Zircon est largement décrit comme un missile de croisière hypersonique à respiration aérienne. Cependant, la question a été soulevée récemment de savoir s’il s’agirait réellement d’une arme quasi-balistique plus traditionnelle.

Dans le même temps, la demande en systèmes sol-missile haut de gamme, en capacités de missiles antibalistiques et en intercepteurs appropriés augmente en Europe et ailleurs dans le monde. Ceci est souligné par l’annonce aujourd’hui de la nouvelle Coalition intégrée contre les missiles balistiques. Cela reflète à son tour une augmentation similaire du développement et de la mise en service de missiles balistiques dans le monde entier, y compris par des pays plus petits et même par certains acteurs non étatiques. Le conflit avec l’Iran cette année, ainsi que les combats avec les militants houthis soutenus par l’Iran au Yémen ces dernières années et le conflit en cours en Ukraine, n’ont fait que mettre davantage en évidence les capacités croissantes et la prolifération des menaces balistiques.

Ainsi, pour l’Ukraine, disposer de son propre pipeline national pour un intercepteur comme l’Aster 30 offrirait une protection extrêmement précieuse contre les pénuries et les retards ailleurs. Pour ce missile particulier, la demande s’étend au-delà des opérateurs SAMP/T, qui incluent actuellement Singapour. Les navires de guerre en service dans les marines française, italienne, britannique (où il fait partie du système de défense aérienne Sea Viper) et plusieurs autres pays sont également équipés pour tirer ces intercepteurs.

La forte demande d’intercepteurs Patriot et de systèmes Patriot complets en Ukraine a déjà eu des impacts négatifs en aval sur les commandes d’autres clients. En conséquence, des inquiétudes ont été soulevées quant à la suffisance des stocks militaires américains, situation qui a été encore aggravée par les lourdes dépenses américaines et alliées lors des récents combats au Moyen-Orient.

Dans le même temps, des questions subsistent quant à savoir comment et quand la production nationale des intercepteurs Aster 30 ou Patriot en Ukraine pourrait commencer, ou quand les premiers missiles pourraient commencer à être livrés. Les missiles anti-aériens haut de gamme ont généralement des délais de production mesurés en mois, voire en années. Il faudra un certain temps à l’Ukraine pour finaliser les accords avec les sous-traitants de défense concernés et établir une chaîne de production nationale. La provenance du financement initial n’est pas non plus tout à fait claire, même si une nouvelle aide financière de la France et d’autres pays pourrait être une possibilité certaine. L’Ukraine pourrait potentiellement être en mesure d’exporter certains des intercepteurs qu’elle produit, offrant ainsi au pays un coup de pouce économique dont il a cruellement besoin.

Il y a aussi une question de sécurité opérationnelle. La Russie ou d’autres adversaires pourraient obtenir des informations précieuses sur les capacités du SAMP/T ou du Patriot s’ils mettaient la main sur des intercepteurs complets ou même simplement sur des sous-composants critiques. Il existe déjà un certain danger à livrer des missiles plus avancés à un pays en guerre. Même les épaves peuvent être une mine d’or en matière de renseignements pour l’ennemi, selon ce qui est récupérable. La mise en place d’une chaîne de production nationale complète nécessitera le stockage de sous-systèmes flambant neufs, ainsi que le partage d’au moins un certain degré de propriété intellectuelle et de savoir-faire en matière de fabrication. Tout cela augmente le nombre total de vecteurs de risque potentiels dans un pays qui est, une fois de plus, en guerre avec son voisin, ce qui se révèle également être une menace quasi-égale pour les États-Unis et d’autres pays occidentaux.

L’annonce faite aujourd’hui par Macron concernant l’autorisation de la production de l’Aster 30 ne répond pas aux besoins immédiats critiques de l’Ukraine en intercepteurs plus haut de gamme pour répondre à l’arrivée des missiles balistiques russes. Dans le même temps, cela ouvre une nouvelle voie importante pour maintenir un approvisionnement constant en missiles pour le nombre croissant de systèmes SAMP/T de l’armée ukrainienne à l’avenir. Ce sont également des capacités dont l’Ukraine aura besoin à long terme, bien au-delà du conflit actuel, pour contribuer à dissuader une future agression.