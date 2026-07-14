Où sont les porte-avions : 13 juillet 2026

Le blocus américain reprend à partir de demain. « Nous rétablissons le blocus iranien », a écrit aujourd’hui le président Donald Trump sur Truth Social après des jours d’échanges intensifs de représailles entre les États-Unis et l’Iran alors que les négociations échouent. Suite à l’annonce du président, le Commandement central américain (CENTCOM) a publié une déclaration contenant des informations supplémentaires, indiquant que le blocus commencerait le 14 juillet à 16 heures, heure de l’Est. « Les forces du CENTCOM appliqueront le blocus contre les navires transitant vers ou depuis les ports et les zones côtières iraniennes. L’armée américaine continue de soutenir la circulation dans les eaux régionales pour tous les navires qui ne violent pas le blocus. » Au cours du premier blocus, du 13 avril au 18 juin, la Marine a redirigé plus de 140 navires commerciaux conformes et en a désactivé cinétiquement neuf qui n’étaient pas conformes.

Le CENTCOM a récemment confirmé que plus de 20 navires de la marine américaine opèrent au Moyen-Orient. Le 30 juin, la majorité de cette force, dont l’USS Abraham LincolnUSS George HW Bushet USS Tripoliont été photographiés ensemble lors d’un exercice photo (PHOTOEX) et d’une démonstration de force massive avec 16 autres navires dans le nord de la mer d’Oman. Deux vols de 14 avions chacun des Carrier Air Wings (CVW) 7 et 9 ont effectué un survol. Abraham Lincoln a passé la barre des 200 jours consécutifs en mer le même jour.

À des milliers de kilomètres de là, la phase maritime de l’exercice biennal Rim of the Pacific (RIMPAC) 2026 est en cours. USS Théodore Rooseveltnavire d’assaut amphibie USS Essexet les autres navires américains et internationaux participants ont quitté Pearl Harbor un par un la semaine dernière. « Le plus grand exercice maritime international au monde, RIMPAC, offre une opportunité de formation unique tout en favorisant et en entretenant des relations de coopération entre les participants, essentielles pour assurer la sécurité des voies maritimes et la sécurité des océans du monde. Les jours d’ouverture, Roosevelt mené des opérations aériennes avec les Super Hornets et Hawkeyes embarqués, effectué des exercices de quartier général, des opérations sur petits bateaux, une évolution de ravitaillement en mer avec l’USNS Guadalupe au sud d’Oahu et a embarqué des marines partenaires, notamment les Philippines, la Corée du Sud, la Nouvelle-Zélande, la Pologne, l’Allemagne, etc. Au cours de cet exercice à grande échelle, qui se déroule jusqu’à la fin du mois, les Ticonderoga croiseur de classe ex-USS Baie mobile et navire de guerre amphibie ex-USS Peleliu sera coulé par les forces américaines et partenaires.

Notamment, les véhicules de surface sans pilote à déplacement moyen (MDUSV) Chasseur de mer a été repéré quittant Pearl Harbor le 7 juillet (bien qu’avec un équipage habité). Chasseur de mer, fabriqué par Leidos, est le navire jumeau du Faucon de merqui a travaillé avec le Roosevelt CSG lors de la formation COMPTUEX en avril. Les deux s’entraînent activement et il est possible que l’on puisse se déployer avec le CSG, ce qui marquerait le premier CSG hybride avec et sans pilote, mais il s’agit d’actifs de test plus anciens qui n’ont pas été initialement conçus pour de longs déploiements. Roosevelt se situe à la pointe du concept de « jumelage de forces sur mesure » de la Marine, qui pourrait inclure l’intégration de drones navals dans les opérations CSG, mais le MDUSV sélectionné pour se déployer avec le groupe n’a pas été annoncé.

Les près de 3 000 marins à bord de l’USS Nimitz est arrivé à la base navale de Norfolk le 9 juillet, marquant la fin d’un quart de transit et de port d’attache de quatre mois. Nimitz a quitté la base navale de Kitsap-Bremerton, dans l’État de Washington, en mars et a fait le tour de l’Amérique du Sud, a participé aux mers du Sud et a embarqué des responsables de plusieurs pays, a navigué dans l’exercice de flotte (FLEETEX) 250 et s’est arrêté dans le port de New York pour la Revue navale internationale 250 et les célébrations du 4 juillet. « Nimitz sera basé en permanence à la base navale de Norfolk, formant la prochaine génération de combattants de l’aviation navale, tout en étant prêt à répondre à l’appel de la nation comme elle l’a fait au cours des 51 dernières années. Nimitzde retour à Norfolk pour la première fois depuis près de 40 ans, devait être mis hors service cette année, mais sa durée de vie a été prolongée avant sa mise hors service prévue en 2027.

USS Gerald R. Fordqui est rentré chez lui en mai après un déploiement historique de 11 mois, est entré dans le chantier naval de Norfolk (NNSY) avant sa disponibilité incrémentielle planifiée (PIA). C’est Ford première disponibilité prévue dans un chantier naval public et intervient après un déploiement de combat prolongé deux fois. « Un PIA est une période programmée pendant laquelle un porte-avions doit subir une maintenance, des réparations et une modernisation approfondies afin de répondre aux demandes opérationnelles futures, couvrant un large éventail de révisions et d’inspections. De plus, une disponibilité simultanée sera effectuée pour restaurer les espaces endommagés lors d’un incendie à bord du porte-avions alors déployé en mars 2026. » Ford l’arrivée à NNSY fait suite aux premiers achèvements du PIA pour les porte-avions de classe Nimitz USS Dwight D. Eisenhower en avril 2026, et USS George HW Bush en novembre 2024, selon un communiqué de la 2e flotte américaine.

USS Georges Washingtonle seul porte-avions américain déployé à l’avant, mène des opérations aériennes dans la mer des Philippines. Washington réalisé une évolution de ravitaillement en mer (RAS) avec l’USNS Comte Warren alors qu’il était en cours dans le Pacifique occidental le 9 juillet et a récemment participé à l’exercice Valiant Shield, en collaboration avec le Japon, la Nouvelle-Zélande et l’Australie pour couler un navire de guerre amphibie désarmé. L’ex-USS Juneau absorbé plusieurs coups de celui de Washington l’aile aérienne, y compris les F-35C et les F/A-18, ainsi que les missiles antinavires à longue portée (LRASM) tirés par les bombardiers B-2 de l’US Air Force, et les effets de lancement aérien et maritime tirés par les forces alliées. « George Washington est le premier porte-avions déployé vers l’avant de l’US Navy, un symbole de longue date de l’engagement des États-Unis à maintenir un Indo-Pacifique libre et ouvert, tout en opérant aux côtés de leurs alliés et partenaires au sein de la plus grande flotte numérotée de l’US Navy. »

Sur le front amphibie, le Boxeur L’ARG est arrivé dans la zone de responsabilité (AOR) du Commandement central américain début juillet. « Boxeur est déployé dans la zone d’opérations de la 5e flotte américaine pour soutenir la sécurité et la stabilité maritimes au Moyen-Orient », selon la 5e flotte américaine. Tripoliqui est le seul ARG du CENTCOM depuis mars, a participé au PHOTOEX avec les deux porte-avions et s’est depuis déplacé plus à l’est dans l’océan Indien, traversant l’AOR du Commandement américain du Pacifique (PACOM). Boxeur peut avoir soulagé Tripoliqui est là depuis plus de quatre mois, ou Tripoli pourrait se diriger vers une escale au port, des réparations urgentes ou, potentiellement, rentrer chez lui. celui de Tripoli la dernière position via l’AIS et l’imagerie satellite est inconnue. Trois autres navires d’assaut amphibies opèrent et s’entraînent aux États-Unis : USS KearsargeUSS Île de Makinet USS Essex. Les deux tiers des Iwo-Jima ARG (moins le vaisseau amiral USS Iwo-Jima), les navires de transport amphibie USS Fort Lauderdale et USS Saint-Antoinesont de retour dans les Caraïbes et ont récemment été amarrés au quai de La Guaira, au Venezuela, pour soutenir la mission de secours après le tremblement de terre.

Au total, trois porte-avions américains sont déployés, trois sont en formation ou sont au port dans divers états de préparation, quatre sont en maintenance et un est principalement utilisé pour la formation. Deux groupes amphibies prêts sont déployés, quatre travaillent au port ou au port et trois sont en train d’être mis à rude épreuve.

Remarque : les positions sont des approximations générales. Les navires de guerre amphibies LHA/LHD non déployés ne sont pas représentés.